Trường đua F1 mini tại Hà Nội hút giới trẻ dịp cuối tuần

Trường đua có diện tích 5.000 m2 nằm trên địa bàn huyện Thanh Trì đang trở thành địa điểm vui chơi mới của những người yêu thích tốc độ. Tại đây, các bạn trẻ thỏa sức check-in với những chiếc xe Go Kart cực ngầu và bụi bặm.

Go Kart là dạng xe có bốn bánh, thường được chạy trên những mô hình đường đua được thu nhỏ. Hiện tai, các loại xe Go-Kart được phân loại dựa trên cấu tạo với sự chênh lệch về tốc độ và cấu tạo. Trường đua mini mới được chuyển vị trí và đưa vào hoạt động tại Thanh Trì từ đầu tháng 8/2020. Người chơi chủ yếu đến đông vào các dịp cuối tuần. Người chơi được nhân viên trang bị bảo hộ, giáp tay, giáp chân, mũ bảo hiểm để đảm bảo an toàn trong quá trình cầm lái. Xe Go Kart chỉ vận hành bằng chân phanh và chân ga nên người chơi rất dễ điều khiển xe. Xe Go Kart được vận hành bằng động cơ 2 thì, có trọng tâm thấp tránh cho trường hợp bị lật xe khi không có cân bằng điện tử. Chiếc xe này được thiết kế phù hợp cho những người mới tiếp xúc với tốc độ. Độ tuổi phù hợp để chơi bộ môn thể thao này là từ13 tuổi trở lên. Trường đua xe mini có tổng chiều dài đường đua hơn 400 m. Với nhiều khúc cua khiến người chơi có cảm giác như được trải nghiệm đua xe chuyên nghiệp. Xe Go Kart khi bẻ lái khá nặng, chính vì thế người chơi nên bẻ thật mạnh tay để cua, khi quen rồi người chơi có thể tự điều chỉnh. Vận tốc của xe dao động từ 50 - 70km/h, tùy thuộc vào diện tích sân đua. Không kém công thức F1, Go Kart cũng có những giải đua hằng năm trên thế giới. Giá vé hiện tại để được cầm lái chiếc F1 mini này là 220.000 đ/ 20 phút. Xuất hiện ở Việt Nam khoảng 2 năm trở lại đây, Go Kart hiện đang là bộ môn thể thao mới thu hút giới trẻ đam mê tốc độ. Ở Hà Nội cũng có câu lạc bộ dành cho những fan hâm mộ của Go Kart. Những tay đua mê tốc độ trong thời gian tới sẽ có loại hình đua Go Kart được tổ chức chuyên nghiệp, dễ dàng tham gia, giá cả hợp lý hơn các loại đua xe khác.