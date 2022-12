Sau đó một ngày, ông Putin đã chủ trì cuộc họp trực tuyến với các thành viên của Hội đồng An ninh Bảo an ở Moscow. "Hôm nay, chúng ta thảo luận chương trình nghị về việc đảm bảo an ninh nội địa", TASS dẫn lời tổng thống Nga cho hay. Ảnh: Reuters, Sputnik.