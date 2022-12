Argentina vs Pháp, Lionel Messi vs Kylian Mbappe... trận chung kết hấp dẫn của World Cup 2022. Theo bảng xếp hạng FIFA, hai đội lần lượt xếp số 3 vs số 4 thế giới. Xét về tổng thể, đây là 2 đội xứng đáng nhất cho trận chung kết này.

Bất chấp một loạt chấn thương trước khi giải đấu bắt đầu, Pháp đã thi đấu ấn tượng, áp đảo các đối thủ bằng tốc độ và sự chính xác trong các pha phản công của Mbappe và Antoine Griezmann. Cộng thêm phong độ tuyệt của Olivier Giroud, họ là một đội bóng đáng gờm.

Tuy nhiên, Messi và Argentina sẽ cảm thấy hài lòng khi chứng kiến áp lực mà Les Bleus phải đối mặt trong trận bán kết với Maroc. Trong khi đó, Albiceleste vân hành tốt với lối chơi kiểm soát bóng và đối phó với phản công.

Trong lịch sử, Argentina và Pháp đã có 12 lần đối đầu với nhau với sự áp đảo của đội bóng Nam Mỹ. Họ thắng tới 6. thua 3 trận và hòa 3 trận. Tuy nhiên, lần gặp nhau gần nhất giữa 2 đội ở vòng 1/8 World Cup 2018. Pháp giành chiến thắng với tỷ số 4-3 để rồi thẳng tiến tới chức vô địch. Hãy cùng chờ xem Argentina có trả được nợ hay không.

Tương quan lực lượng Argentina vs Pháp