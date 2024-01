Tờ báo này còn thêm rằng Ukraine hiện nắm giữ 25 tổ hợp pháo phản lực phóng loạt M270, trong đó 14 chiếc do Anh và Na Uy cung cấp, 5 chiếc do Đức, 2 chiếc do Ý và 4 chiếc còn lại do Pháp cung cấp.