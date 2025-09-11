Ứng viên Giáo sư trẻ nhất ngành Toán học Việt Nam 2025: 38 tuổi, nổi tiếng từ ngày đi học

Ứng viên Giáo sư Toán học trẻ nhất năm 2025

Trong danh sách ứng viên Giáo sư ngành Toán học năm 2025 có tất cả 3 ứng viên và người trẻ nhất chính là PGS.TS Võ Hoàng Hưng, hiện là Trưởng Bộ môn Toán - Tin ứng dụng, Trường Đại học Sài Gòn. Ông cũng là người trẻ tuổi nhất trong số 89 ứng viên giáo sư năm nay.

PGS.TS Võ Hoàng Hưng, sinh ngày 28/5/1987 tại Tam Bình, Vĩnh Long (cũ), là một nhà toán học tiêu biểu trong lĩnh vực Toán giải tích. Sau khi bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ tại Pháp năm 2014, ông trở về nước, cống hiến cho sự nghiệp giảng dạy và nghiên cứu khoa học. Năm 2021, ông được bổ nhiệm chức danh Phó Giáo sư ngành Toán học và là phó giáo sư trẻ nhất.

PGS.TS Võ Hoàng Hưng, hiện là Trưởng Bộ môn Toán - Tin ứng dụng, Trường Đại học Sài Gòn. Ảnh: FBNV

Nhiều gắn bó trong công tác đào tạo đại học và sau đại học, ông đã trực tiếp hướng dẫn thành công 2 nghiên cứu sinh bảo vệ luận án Tiến sĩ tại Trường Đại học Khoa học Tự nhiên – Đại học Quốc gia TP.HCM. Bên cạnh đó, ông cũng tham gia bồi dưỡng đội tuyển Olympic Toán học sinh viên từ năm 2019, nhiều lần mang lại thành tích cho Trường Đại học Sài Gòn.

Về nghiên cứu khoa học, PGS.TS Võ Hoàng Hưng đã công bố 23 bài báo khoa học, trong đó 21 bài báo đăng trên các tạp chí quốc tế uy tín, nhiều bài là tác giả chính và được cộng đồng trích dẫn cao. Ngoài ra, ông đã chủ trì 2 đề tài cấp Bộ, góp phần phát triển các nghiên cứu ứng dụng trong toán sinh học và phương trình đạo hàm riêng.

Những cống hiến xuất sắc của ông đã được Bộ GDĐT ghi nhận với Giải thưởng Công trình Toán học xuất sắc năm 2023.

PGS.TS Võ Hoàng Hưng tích cực tổ chức và tham gia các hoạt động cộng đồng về Toán học do Viện nghiên cứu cao cấp về Toán và Viện Toán học chủ trì: Trường đông về Phương Trình Đạo hàm Riêng 2020; Trường đông về Mô hình toán học và Hệ động lực 2022, Trường hè Quốc Tế về Toán Sinh 2023 và 2025.

Được biết, từ khi lớp 3, ông đã giải được những bài toán lớp 5. Khi học cấp 3 tại Trường THPT Chuyên Lý Tự Trọng, Cần Thơ, ông luôn là người có thành tích nổi bật về Toán học.

Ông từng đoạt Huy chương vàng kỳ thi Olympic 30/4 năm học lớp 10. Lớp 11, Võ Hoàng Hưng tham dự kỳ thi học sinh giỏi cho học sinh lớp 12 ở Đồng bằng sông Cửu Long và được hạng Nhất. Năm lớp 12, ông đoạt giải 3 kỳ thi Học sinh giỏi quốc gia môn Toán, sau đó được tuyển thẳng vào ngành Toán - Tin, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên TPHCM. Khi dự thi đại học, ông trúng tuyển ngành Kỹ thuật xây dựng - Trường Đại học Bách khoa TPHCM. Ông lựa chọn học Trường Đại học Khoa học Tự nhiên TPHCM và tốt nghiệp loại giỏi hệ cử nhân tài năng.

Sau khi tốt nghiệp đại học, ông học chương trình thạc sĩ tài năng Việt - Pháp chỉ trong hơn một năm. Sau đó, ông được giữ lại trường làm giảng viên nhưng đồng thời nhận được 3 học bổng tiến sĩ. Ông chọn chương trình Marie Curie của Đại học Paris VI (Pháp). Ông Hưng được cấp bằng tiến sĩ Toán học, chuyên ngành phương trình vi phân và tích phân năm 2014. Về Việt Nam, ông làm việc tại Trường Đại học Khoa học tự nhiên TP.HCM, sau đó là Trường Đại học Sài Gòn.