Xã hội
Ứng viên Giáo sư trẻ nhất ngành Toán học Việt Nam 2025: 38 tuổi, nổi tiếng từ ngày đi học

Thứ năm, ngày 11/09/2025 19:00 GMT+7
PGS Võ Hoàng Hưng, 38 tuổi, giảng viên Trường Đại học Sài Gòn là ứng viên Giáo sư trẻ nhất ngành Toán và cũng là ứng viên Giáo sư trẻ nhất năm nay.
Ứng viên Giáo sư Toán học trẻ nhất năm 2025

Trong danh sách ứng viên Giáo sư ngành Toán học năm 2025 có tất cả 3 ứng viên và người trẻ nhất chính là PGS.TS Võ Hoàng Hưng, hiện là Trưởng Bộ môn Toán - Tin ứng dụng, Trường Đại học Sài Gòn. Ông cũng là người trẻ tuổi nhất trong số 89 ứng viên giáo sư năm nay.

PGS.TS Võ Hoàng Hưng, sinh ngày 28/5/1987 tại Tam Bình, Vĩnh Long (cũ), là một nhà toán học tiêu biểu trong lĩnh vực Toán giải tích. Sau khi bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ tại Pháp năm 2014, ông trở về nước, cống hiến cho sự nghiệp giảng dạy và nghiên cứu khoa học. Năm 2021, ông được bổ nhiệm chức danh Phó Giáo sư ngành Toán học và là phó giáo sư trẻ nhất.

PGS.TS Võ Hoàng Hưng, hiện là Trưởng Bộ môn Toán - Tin ứng dụng, Trường Đại học Sài Gòn. Ảnh: FBNV

Nhiều gắn bó trong công tác đào tạo đại học và sau đại học, ông đã trực tiếp hướng dẫn thành công 2 nghiên cứu sinh bảo vệ luận án Tiến sĩ tại Trường Đại học Khoa học Tự nhiên – Đại học Quốc gia TP.HCM. Bên cạnh đó, ông cũng tham gia bồi dưỡng đội tuyển Olympic Toán học sinh viên từ năm 2019, nhiều lần mang lại thành tích cho Trường Đại học Sài Gòn.

Về nghiên cứu khoa học, PGS.TS Võ Hoàng Hưng đã công bố 23 bài báo khoa học, trong đó 21 bài báo đăng trên các tạp chí quốc tế uy tín, nhiều bài là tác giả chính và được cộng đồng trích dẫn cao. Ngoài ra, ông đã chủ trì 2 đề tài cấp Bộ, góp phần phát triển các nghiên cứu ứng dụng trong toán sinh học và phương trình đạo hàm riêng.

Những cống hiến xuất sắc của ông đã được Bộ GDĐT ghi nhận với Giải thưởng Công trình Toán học xuất sắc năm 2023.

PGS.TS Võ Hoàng Hưng tích cực tổ chức và tham gia các hoạt động cộng đồng về Toán học do Viện nghiên cứu cao cấp về Toán và Viện Toán học chủ trì: Trường đông về Phương Trình Đạo hàm Riêng 2020; Trường đông về Mô hình toán học và Hệ động lực 2022, Trường hè Quốc Tế về Toán Sinh 2023 và 2025.

Được biết, từ khi lớp 3, ông đã giải được những bài toán lớp 5. Khi học cấp 3 tại Trường THPT Chuyên Lý Tự Trọng, Cần Thơ, ông luôn là người có thành tích nổi bật về Toán học.

Ông từng đoạt Huy chương vàng kỳ thi Olympic 30/4 năm học lớp 10. Lớp 11, Võ Hoàng Hưng tham dự kỳ thi học sinh giỏi cho học sinh lớp 12 ở Đồng bằng sông Cửu Long và được hạng Nhất. Năm lớp 12, ông đoạt giải 3 kỳ thi Học sinh giỏi quốc gia môn Toán, sau đó được tuyển thẳng vào ngành Toán - Tin, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên TPHCM. Khi dự thi đại học, ông trúng tuyển ngành Kỹ thuật xây dựng - Trường Đại học Bách khoa TPHCM. Ông lựa chọn học Trường Đại học Khoa học Tự nhiên TPHCM và tốt nghiệp loại giỏi hệ cử nhân tài năng.

Sau khi tốt nghiệp đại học, ông học chương trình thạc sĩ tài năng Việt - Pháp chỉ trong hơn một năm. Sau đó, ông được giữ lại trường làm giảng viên nhưng đồng thời nhận được 3 học bổng tiến sĩ. Ông chọn chương trình Marie Curie của Đại học Paris VI (Pháp). Ông Hưng được cấp bằng tiến sĩ Toán học, chuyên ngành phương trình vi phân và tích phân năm 2014. Về Việt Nam, ông làm việc tại Trường Đại học Khoa học tự nhiên TP.HCM, sau đó là Trường Đại học Sài Gòn.

Xem phim, mặt tôi đỏ như gấc: Cứ ngỡ đang xem chuyện nhà mình, hoá ra bản thân dạy con tệ hại đến thế!
Gia đình

Xem phim, mặt tôi đỏ như gấc: Cứ ngỡ đang xem chuyện nhà mình, hoá ra bản thân dạy con tệ hại đến thế!

Gia đình

Bộ phim Sex Education đã cho tôi 1 bài học đắt giá trên hành trình làm mẹ, nuôi dạy con.

Bắt Bí thư phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa cùng loạt thuộc cấp liên quan vụ 'bầu Đoan'
Pháp luật

Bắt Bí thư phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa cùng loạt thuộc cấp liên quan vụ "bầu Đoan"

Pháp luật

Một loạt lãnh đạo của UBND TP Thanh Hóa cũ nay là phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa đã bị khởi tố, liên quan đến ông Cao Tiến Đoan.

Vị vua thọ nhất nhà Lê, sống đời nhu nhược, con trai bị bức chết vẫn “nhắm mắt làm ngơ'
Đông Tây - Kim Cổ

Vị vua thọ nhất nhà Lê, sống đời nhu nhược, con trai bị bức chết vẫn “nhắm mắt làm ngơ"

Đông Tây - Kim Cổ

Sự nhẫn nhịn xưa nay cũng có dăm bảy đường, với nhiều cách hiểu và cách làm khác nhau. Thế nhưng sống như vua Lê Hiển Tông ngày xưa thì quả là chịu nhục và nhu nhược chứ không phải là nhẫn.

Bắt Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Văn Thi
Pháp luật

Bắt Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Văn Thi

Pháp luật

VKSND tỉnh Thanh Hóa đã phê chuẩn lệnh khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Nguyễn Văn Thi - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thanh Hóa về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

4 ngày sinh Âm lịch may mắn nhất khi về già, giàu có 3 đời, không bao giờ lo thiếu tiền tiêu
Gia đình

4 ngày sinh Âm lịch may mắn nhất khi về già, giàu có 3 đời, không bao giờ lo thiếu tiền tiêu

Gia đình

Về già, người có ngày sinh Âm lịch này có đủ của cải để tận hưởng cuộc sống nhàn nhã, thoải mái, tận hưởng vị ngọt ngào và hương thơm của cuộc sống.

Trương Hiến Trung đã mang 1.000 con thuyền chở kho báu đi cất giấu, vậy giờ nó ở đâu?
Đông Tây - Kim Cổ

Trương Hiến Trung đã mang 1.000 con thuyền chở kho báu đi cất giấu, vậy giờ nó ở đâu?

Đông Tây - Kim Cổ

Truyền thuyết kể rằng: Hơn 300 năm trước, Trương Hiến Trung mang theo 1000 con thuyền chở các thứ vàng bạc châu báu mà cả đời ông đánh cướp được, đến bến Lão Hổ, trấn Giang Khẩu, huyện Bành Sơn thì bị tướng nhà Minh Dương Triển bất ngờ tập kích, phần lớn đội thuyền đều chìm xuống sông. Thực hư ra sao?

Đạo diễn Mưa đỏ: 'Khi nào tôi làm phim tài liệu mà thiếu, sai lệch lịch sử thì tôi mất sao ngay'
Văn hóa - Giải trí

Đạo diễn Mưa đỏ: "Khi nào tôi làm phim tài liệu mà thiếu, sai lệch lịch sử thì tôi mất sao ngay"

Văn hóa - Giải trí

Mới đây, đạo diễn Đặng Thái Huyền đã có những chia sẻ chân thành sau khi bộ phim "Mưa đỏ" nhận được nhiều luồng ý kiến trái chiều từ công chúng.

49 câu chuyện đời và nghề của một nhà báo
Văn hóa - Giải trí

49 câu chuyện đời và nghề của một nhà báo

Văn hóa - Giải trí

“10h sáng Chủ nhật”, là một thời điểm được xác định rõ ràng, nhưng nó đã được văn học hóa, báo chí hóa để trở thành một cuốn sách. Nơi thấm đẫm tình người, trải đầy xúc cảm, với nhiều câu chuyện, nhiều trăn trở, nhiều suy ngẫm về nhân tình thế thái, về đời và nghề của nhà báo Tô Phán.

Nghi phạm ám sát Charlie Kirk đã bị tóm
Thế giới

Nghi phạm ám sát Charlie Kirk đã bị tóm

Thế giới

Phát biểu với Fox News, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố nghi phạm ám sát nhà hoạt động bảo thủ Charlie Kirk hiện đã bị bắt giữ.

Đặng Thị Hồng bị cấm thi đấu bóng chuyền, báo chí thế giới viết gì?
Thể thao

Đặng Thị Hồng bị cấm thi đấu bóng chuyền, báo chí thế giới viết gì?

Thể thao

Quyết định cấm thi đấu vĩnh viễn Đặng Thị Hồng của VFV sau kết luận từ FIVB tạo nên cú sốc lớn cho bóng chuyền Việt Nam, đồng thời thu hút sự chú ý mạnh mẽ từ truyền thông quốc tế.

Ukraine bị vạch trần bí mật động trời: Lén nổ tung đường ống Nord Stream, đổ tội cho Nga, 'đâm sau lưng' châu Âu
Thế giới

Ukraine bị vạch trần bí mật động trời: Lén nổ tung đường ống Nord Stream, đổ tội cho Nga, 'đâm sau lưng' châu Âu

Thế giới

Khi vòng vây của quân đội Nga quanh Kiev vừa thất bại đầu tháng 5/2022, một nhóm sĩ quan cấp cao của Ukraine tụ họp uống mừng chiến thắng. Trong men say, họ bàn đến cách “đánh thẳng vào trái tim Nga”. Một ý tưởng liều lĩnh xuất hiện: cho nổ tung Nord Stream 1 và 2 – hai tuyến ống dẫn khí đốt Nga sang Đức dưới đáy biển Baltic, tờ Telegraph của Anh tiết lộ.

Lê Dương Bảo Lâm chảy máu đầu, Binz bật khóc, ngất xỉu tại Chiến sĩ quả cảm
Văn hóa - Giải trí

Lê Dương Bảo Lâm chảy máu đầu, Binz bật khóc, ngất xỉu tại Chiến sĩ quả cảm

Văn hóa - Giải trí

Trong trailer tập 8 của "Chiến sĩ quả cảm" vừa được hé lộ, các nghệ sĩ phải đối mặt với áp lực khủng khiếp từ chuỗi bài huấn luyện đầy căng thẳng.

Trao giải cuộc thi viết “Cha và con gái” lần thứ 3: Tôn vinh, lan tỏa tình cảm thiêng liêng gia đình qua từng bài viết
Xã hội

Trao giải cuộc thi viết “Cha và con gái” lần thứ 3: Tôn vinh, lan tỏa tình cảm thiêng liêng gia đình qua từng bài viết

Xã hội

Cuộc thi viết “Cha và con gái” lần thứ 3 do Tạp chí Gia đình Việt Nam phối hợp cùng Trường Đại học Hà Nội tổ chức là nơi lan tỏa những giá trị nhân văn, tôn vinh tình cảm gia đình, đặc biệt là sợi dây gắn bó thiêng liêng giữa cha và con gái.

Binh sĩ Israel 'nổi loạn' giữa 'địa ngục' Gaza, dân phẫn nộ với Thủ tướng Netanyahu vì đẩy lính vào chỗ chết
Thế giới

Binh sĩ Israel 'nổi loạn' giữa 'địa ngục' Gaza, dân phẫn nộ với Thủ tướng Netanyahu vì đẩy lính vào chỗ chết

Thế giới

Khi Israel tiếp tục huy động hàng chục nghìn lính dự bị cho cuộc tấn công dữ dội vào thành phố Gaza, một làn sóng phản kháng mới đang dấy lên: Nhiều binh sĩ và cả các bà mẹ của họ đang công khai nói “không”.

Nam thanh niên ở Hà Tĩnh tử vong do sét đánh khi vừa sạc vừa xem điện thoại
Tin tức

Nam thanh niên ở Hà Tĩnh tử vong do sét đánh khi vừa sạc vừa xem điện thoại

Tin tức

Một vụ việc đau lòng vừa xảy ra tại xã Hương Xuân (tỉnh Hà Tĩnh) khi một nam thanh niên bị sét đánh tử vong trong lúc vừa sạc vừa sử dụng điện thoại.

Tin tối (12/9): Trần Trung Kiên tạo nên kỳ tích đáng nể
Thể thao

Tin tối (12/9): Trần Trung Kiên tạo nên kỳ tích đáng nể

Thể thao

Trần Trung Kiên tạo nên kỳ tích đáng nể; HLV Shin Tae-yong có nguy cơ bị sa thải; Ronaldo thuyết phục Bruno Fernandes sang Al-Nassr; Chelsea mất Delap 3 tháng; cựu sao Man City bị bắt vì gian lận thuế.

Không chỉ giảm cân, hạt chia còn 5 lợi ích bất ngờ khác
Xã hội

Không chỉ giảm cân, hạt chia còn 5 lợi ích bất ngờ khác

Xã hội

Hạt chia thường được ưa chuộng vì công dụng giảm cân, nhưng những "viên ngọc" nhỏ bé này còn có nhiều công dụng hơn bạn nghĩ.

Từ vụ Vingroup khởi kiện 68 tổ chức, cá nhân: Tin giả trở thành ung nhọt, ai cũng có thể thành nạn nhân
Bạn đọc

Từ vụ Vingroup khởi kiện 68 tổ chức, cá nhân: Tin giả trở thành ung nhọt, ai cũng có thể thành nạn nhân

Bạn đọc

Theo luật sư, từ vụ Vingroup khởi kiện 68 tổ chức, cá nhân có thể thấy, đây không chỉ là chuyện riêng của một doanh nghiệp mà còn là tiếng chuông cảnh tỉnh: trong kỷ nguyên số, tin giả có thể xâm hại đến danh dự, uy tín, kinh tế và sự an toàn thông tin của bất kỳ ai từ tổ chức đến cá nhân.

Để các dự án chậm tiến độ, Bộ Xây dựng sẽ thay thế những cán bộ yếu kém
Kinh tế

Để các dự án chậm tiến độ, Bộ Xây dựng sẽ thay thế những cán bộ yếu kém

Kinh tế

Lãnh đạo Bộ Xây dựng cho biết, công tác giải ngân vốn đầu tư công là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm hàng đầu, yêu cầu các đơn vị, chủ thể liên quan lập kế hoạch giải ngân chi tiết cho từng dự án.

Tử vi ngày mai: 3 con giáp gặp được ân nhân định mệnh, xua tan vận rủi, mở mắt đón tài lộc, vui vẻ
Gia đình

Tử vi ngày mai: 3 con giáp gặp được ân nhân định mệnh, xua tan vận rủi, mở mắt đón tài lộc, vui vẻ

Gia đình

Tử vi ngày mai cho biết, ước mơ của 3 con giáp sẽ trở thành hiện thực, họ sẽ được bao bọc bởi vận may lớn, vận rủi sẽ hoàn toàn biến mất.

Hơn 100 triệu đồng từ sinh viên TP.HCM trao tặng người dân Cuba
Chuyển động Sài Gòn

Hơn 100 triệu đồng từ sinh viên TP.HCM trao tặng người dân Cuba

Chuyển động Sài Gòn

Tối 12/9, Trường Cao đẳng Bách khoa Sài Gòn đã tổ chức chương trình “BKC - Nghĩa tình Cuba” nhằm lan tỏa tinh thần sẻ chia, nhân ái đến người dân nước này.

Bí ẩn về thiếu nữ quyền lực nhất Triều Tiên được xem là người kế nhiệm của ông Kim Jong Un
Thế giới

Bí ẩn về thiếu nữ quyền lực nhất Triều Tiên được xem là người kế nhiệm của ông Kim Jong Un

Thế giới

Dù vẫn đang ở độ tuổi thiếu nữ, nhưng con gái nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un ngày càng được dư luận nhìn nhận như người kế nhiệm tiềm năng. Chuyến công du cùng cha tới Trung Quốc mới đây càng củng cố vị thế đang lên của cô bé trong chính trường Bình Nhưỡng, theo Independent.

Bộ Chính trị, Ban Bí thư yêu cầu khẩn trương tham mưu, chỉ định nhân sự nhiệm kỳ mới và Đại hội XIV
Tin tức

Bộ Chính trị, Ban Bí thư yêu cầu khẩn trương tham mưu, chỉ định nhân sự nhiệm kỳ mới và Đại hội XIV

Tin tức

Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao Ban Tổ chức Trung ương khẩn trương tham mưu Bộ Chính trị, Ban Bí thư ban hành các quyết định chỉ định nhân sự cấp uỷ, uỷ ban kiểm tra cấp uỷ nhiệm kỳ 2025 - 2030 và danh sách đoàn đại biểu của các đảng bộ trực thuộc Trung ương dự Đại hội XIV của Đảng.

Có một công cụ giúp nhận diện 260 loài gỗ chỉ trong tích tắc, mới ra mắt đã có 8.000 lượt tải xuống
Nhà nông

Có một công cụ giúp nhận diện 260 loài gỗ chỉ trong tích tắc, mới ra mắt đã có 8.000 lượt tải xuống

Nhà nông

Ngày 12/9, tại TP.Hồ Chí Minh, trong khuôn khổ Diễn đàn “Đảm bảo nguyên liệu gỗ hợp pháp hướng tới phát triển lâm nghiệp bền vững tại Việt Nam”, ứng dụng Vn-WoodID chính thức được ra mắt, trở thành một trong những công cụ góp phần truy xuất nguồn gốc gỗ.

Tổng Bí thư Tô Lâm: Trang thông tin điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV là cầu nối giữa Đảng với Nhân dân
Tin tức

Tổng Bí thư Tô Lâm: Trang thông tin điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV là cầu nối giữa Đảng với Nhân dân

Tin tức

Tổng Bí thư Tô Lâm nêu rõ, Trang thông tin điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV là một địa chỉ số, là hạ tầng thông tin chính thống của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, một địa chỉ thông tin nhanh, chính xác, tin cậy, thân thiện, bảo đảm “một nguồn-một chuẩn-một tiếng nói” trong toàn bộ quá trình chuẩn bị, tổ chức Đại hội và triển khai Nghị quyết sau Đại hội XIV.

LĐBC Thế giới (FIVB) “giải cứu” Đặng Thị Hồng?
Thể thao

LĐBC Thế giới (FIVB) “giải cứu” Đặng Thị Hồng?

Thể thao

Sự nghiệp của Đặng Thị Hồng lúc này chỉ có Liên đoàn Bóng chuyền thế giới (FIVB) mới “giải cứu” , giúp cô trở lại với bóng chuyền đỉnh cao.

Thiếu tướng Vũ Văn Tấn: 'Dữ liệu không phải để trong kho, dữ liệu phải tạo giá trị cho xã hội”
Tin tức

Thiếu tướng Vũ Văn Tấn: "Dữ liệu không phải để trong kho, dữ liệu phải tạo giá trị cho xã hội”

Tin tức

Phát động Cuộc thi Data for Life mùa 3, Thiếu tướng Vũ Văn Tấn, Cục trưởng Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, nhấn mạnh dữ liệu không chỉ để lưu trữ hay chia sẻ mà phải tạo giá trị, đóng góp cho phát triển kinh tế số và xã hội.

Hai trường hợp không được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất
Bạn đọc

Hai trường hợp không được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất

Bạn đọc

Đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích hoặc đất thuê, thuê lại của người sử dụng đất sẽ không được xem xét cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất.

Bên trong đại công trường cải tạo SVĐ Mỹ Đình, trồng cỏ như sân Old Trafford của M.U
Ảnh

Bên trong đại công trường cải tạo SVĐ Mỹ Đình, trồng cỏ như sân Old Trafford của M.U

Ảnh

Sân Mỹ Đình được cấp, đầu tư 8 tỷ đồng để cải tạo cốt nền sân, bao gồm việc đào sâu và làm mới toàn bộ nền sân và mặt cỏ. Đầu năm 2026, dự kiến sẽ trồng cỏ Zeon Zoysia, loại cỏ được trồng ở nhiều sân vận động nổi tiếng, trong đó có Old Trafford của CLB MU.

2 cựu Phó Chánh án TAND Cấp cao tại Đà Nẵng sẽ bị xét xử tại Hà Nội về tội nhận hối lộ
Pháp luật

2 cựu Phó Chánh án TAND Cấp cao tại Đà Nẵng sẽ bị xét xử tại Hà Nội về tội nhận hối lộ

Pháp luật

28 bị can, trong đó có nhiều cựu lãnh đạo, thẩm phán, công chức tòa án, cựu kiểm sát viên, luật sư và bị cáo, đương sự hoặc người nhà bị cáo trong vụ Môi giới hối lộ, Đưa hối lộ và Nhận hối lộ xảy ra tại nhiều cơ quan tố tụng ở các tỉnh, thành, bị truy tố ra trước TAND TP Hà Nội.

