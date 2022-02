Văn Miếu - Quốc Tử Giám, đền Ngọc Sơn... chính thức mở cửa đón khách du lịch

Khu di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám cũng đã mở cửa đón du khách vào tham quan. Nhằm thực hiện an toàn trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, toàn bộ du khách đều được yêu cầu thực hiện quét mã QR khai báo ngay từ bên ngoài cổng. Số lượng du khách đến với nơi đây cũng khá ít ỏi. Theo Giám đốc Trung tâm Hoạt động Văn hóa khoa học Văn Miếu-Quốc Tử Giám Lê Xuân Kiêu, để mở cửa đón khách Trung tâm đã chủ động xây dựng kế hoạch cẩn thận, an toàn và thực hiện đúng với quy định phòng chống dịch. “Chúng tôi phân định rõ 3 cấp độ dịch để đón khách để phân bổ lượng, kiểm soát khách cho phù hợp và an toàn nhất cho du khách", vị này nói thêm.