Bên cạnh nhiều giải thưởng cá nhân mang ý nghĩa chuyên môn, Rachel còn nhận được sự yêu mến vượt biên giới. Tại kỳ SEA Games 2015 được tổ chức tại Singapore, cô nàng ẵm luôn giải "Darling of the crowd and Press” (VĐV được yêu thích nhất do CĐV và nhà báo bình chọn). Ảnh: Instagram NV.