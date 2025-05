Tin từ Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An, các bác sĩ của bệnh viện vừa thực hiện 1 ca phẫu thuật "2 trong 1", vừa phẫu thuật "bắt con" vừa bóc tách 9 khối u xơ tử cung cho 1 sản phụ có nhiều nguy cơ tai biến sản khoa.

Sản phụ là Tr.T.H. (43 tuổi, trú tại Diễn Châu, Nghệ An) nhập viện trong tình trạng đau bụng, chuyển dạ ở tuần thai thứ 39. Đây là lần sinh thứ ba của sản phụ, tuy nhiên có nhiều yếu tố nguy cơ như tuổi mẹ cao và tiền sử một lần thai lưu.

Trước đó, trong quá trình khám thai định kỳ tại tuyến dưới, các bác sĩ phát hiện dấu hiệu bất thường nên đã chuyển sản phụ lên tuyến trên để theo dõi và xử trí.

Các bác sĩ phẫu thuật "2 trong 1", vừa phẫu thuật "bắt con" vừa bóc tách 9 khối u xơ tử cung cho sản phụ. Ảnh BVCC

Qua thăm khám lâm sàng và cận lâm sàng, các bác sĩ xác định đây là một ca bệnh phức tạp: sản phụ mang đa nhân xơ tử cung, thai nhi có dấu hiệu chậm phát triển trong tử cung, kèm nguy cơ cao rối loạn chuyển dạ và băng huyết sau sinh.

Sau khi hội chẩn chuyên môn, ê-kíp điều trị quyết định tiến hành phẫu thuật lấy thai kết hợp bóc tách u xơ tử cung, nhằm đảm bảo an toàn cho mẹ con và bảo tồn tử cung cho sản phụ.

Ca mổ diễn ra nhanh chóng dưới sự phối hợp nhịp nhàng của ê-kíp bác sĩ giàu kinh nghiệm. Chỉ sau ít phút, các bác sĩ đã đưa ra ngoài một bé trai khỏe mạnh, nặng 2.800 gram. Em bé được chuyển ngay cho bác sĩ sơ sinh để thăm khám và theo dõi sau sinh.

Ngay sau đó, ê-kíp bước vào giai đoạn hai của ca mổ là bóc tách các khối u xơ tử cung. Tổng cộng 9 khối u với kích thước khác nhau, trong đó khối lớn nhất lên tới 6x7cm, đã được bóc tách thành công.

Đặc biệt, tử cung của sản phụ được bảo tồn nguyên vẹn, góp phần quan trọng trong việc đảm bảo sức khỏe thể chất và ổn định tâm lý cho người mẹ sau sinh.

Cận cảnh 9 khối u xơ tử cung được bóc tách. Ảnh BVCC

Hiện sức khỏe của sản phụ đã ổn định, các chỉ số sinh tồn trong giới hạn bình thường. Bé trai hồng hào, bú tốt và phản xạ nhanh, cho thấy phát triển hoàn toàn bình thường.

Bác sĩ Trần Xuân Cảnh, Trưởng khoa Sản bệnh (Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An) cho biết, tỷ lệ sản phụ mang thai có u xơ tử cung dao động từ 1,6% đến 2,7%. Tình trạng này có thể gây ra nhiều biến chứng nguy hiểm trong thai kỳ và khi sinh như: sinh non, ngôi thai bất thường, rối loạn cơn co tử cung dẫn đến chuyển dạ kéo dài, thậm chí băng huyết sau sinh.

Việc phẫu thuật lấy thai đồng thời bóc u xơ tử cung đòi hỏi phải được cân nhắc kỹ lưỡng, và chỉ nên thực hiện tại các cơ sở y tế chuyên sâu, có đầy đủ trang thiết bị hiện đại cùng đội ngũ y bác sĩ giàu kinh nghiệm nhằm đảm bảo an toàn tối đa cho cả mẹ và bé".