Lý Cường là vai diễn tạo được ấn tượng cực mạnh trong "Cậu Vàng". Will gây bất ngờ với lối diễn xuất linh hoạt, đầy năng lượng, thổi hồn vào vai Lý Cường một nét độc ác hoàn toàn mới.

Will là một trong những gương mặt trẻ trong bộ phim điện ảnh "Cậu Vàng" của đạo diễn Trần Vũ Thủy đang tạo được dư luận gần đây. Khán giả không còn xa lạ với cái tên Will, bởi từ khi nhóm nhạc nổi tiếng một thời 365 tách ra hoạt động riêng, Will là một trong những thành viên luôn nỗ lực không ngừng và được coi là thành công, đặc biệt ở lĩnh vực diễn xuất. Will từng góp mặt góp tên trong những tác phẩm điện ảnh hot những năm gần đây như; "Em chưa 18", "Tấm Cám chuyện chưa kể", "Chờ em đến ngày mai", "Dạ cổ hoài lang"… và lần này là Lý Cường trong "Cậu Vàng".

Lý Cường của Will gây ấn tượng vì ác đến mức khó lường, ác đến xương tủy và pha trộn nét biến thái của những vai ác hiện đại. Will đã tạo cho "Cậu Vàng" một điểm nhấn đặc biệt, có thể Will sẽ nhận được sử ủng hộ hoặc phản đối từ khán giả, nhưng sự sáng tạo không ngừng của Will xứng đáng được ghi nhận. Will thậm chí đã nỗ lực và làm việc nhiều hơn cả những diễn viên chuyên nghiệp để có được một hình ảnh Lý Cường hôm nay.

Will gây ấn tượng vì nỗ lực học hỏi không ngừng trong phim "Cậu Vàng".

Đây có phải là vai diễn phản diện đầu tiên của Will?



- Đây không phải vai phản diện đầu tiên của Will, nhưng là một trong những vai ác nhất của Will tính đến thời điểm hiện tại. Những vai trước đa số là badboy học đường hay ác vì hoàn cảnh bắt buộc. Còn vai Lý Cường là ác bẩm sinh!

Cơ duyên vào vai Lý Cường như thế nào? Tại sao Will muốn tham gia vào bộ phim "Cậu Vàng" này?

- Will cũng phải đi casting nhiều vòng để được đạo diễn chọn vào vai Lý Cường. Điều khiến Will thích nhất trước khi được xem kịch bản là tấm lòng của đạo diễn Trần Vũ Thủy cho bộ phim để tri ân cố nghệ sĩ Bùi Cường - cũng là bố vợ của anh.

Khi nhận được vai Lý Cường, Will suy nghĩ gì về việc đóng một vai phản diện thời xưa thế này?

- Ban đầu, Will cũng hơi hơi đắn đo vì lúc chưa đọc kịch bản, Will nghĩ là: "Ôi lại vai phản diện như mọi khi". Nhưng khi đọc xong kịch bản và họp với ê-kíp để góp ý thì vai Lý Cường thật sự đã khác rất nhiều so với kịch bản ban đầu, là một sự "ác có đầu tư". (Cười)

Có rất nhiều sáng tạo trong cách diễn với vai Lý Cường? Will có thể cho biết trong kịch bản "Cậu Vàng", vai Lý Cường có giống như khi lên màn ảnh không?

- Thật sự là từ phiên bản đầu tiên của kịch bản trên giấy cho đến ra hiện trường quay khác rất nhiều. Will nghĩ cái sáng tạo ở đây là Will đã rũ bỏ hình ảnh badboy học đường, dễ thương hài hước nhằm khai thác những mặt khác của con người. Vì cuộc sống của Will ngoài đời chắc chắn rằng, Will chưa từng bao giờ ác như Lý Cường nên đây cũng là một trải nghiệm rất thú vị với Will.

Will là một trong những ca sĩ trẻ "đá sân" sang nghiệp điện ảnh và thành công ở lĩnh vực diễn xuất.

Có thể thấy rõ sắc màu mới mẻ của vai Lý Cường do Will đảm nhận. Bởi, "Cậu Vàng" là một bộ phim về thời xưa nhưng nét diễn của Will pha trộn yếu tố rất hiện đại. Vậy đạo diễn đã có ý kiến như thế nào về điều này?

- Đạo diễn rất đón nhận những chi tiết đóng góp cho nhân vật. Bản thân Will là một người trẻ nên đạo diễn và các cô, chú cũng không quá gò ép Will mà luôn giúp Will phát triển thêm nhân vật cũng như cách diễn, cách hóa thân vào vai diễn phù hợp nhất với Will. Miễn sao không bị đi quá xa nhân vật là được vì khán giả sẽ có rất nhiều độ tuổi, đặc biệt là phải tiếp cận được với khán giả trẻ hiện đại.

Lý Cường của Will là một vai ác, nham hiểm pha trộn giữa sự biến thái, ác đến mức khiến người ta vừa ghét, vừa sợ, vừa ghê? Đó là dụng ý của Will hay đạo diễn?

- Will có gợi ý về tính cách nhân vật Lý Cường và Will cũng chia sẻ với đạo diễn rằng: "Anh mà cho em ác bình thường thì cũng như mấy phim khác em từng tham gia đó nha, mà em thì không muốn anh bỏ tiền ra mà không có gì đặc biệt, thà anh cho em ác đến mức bị ghét chứ đừng cho em ác lưng chừng".

Sau khi chia sẻ thì đạo diễn và ê-kíp cũng đã có sự điều chỉnh trên kịch bản để ra được một Lý Cường như mọi người đã thấy ở trên phim.

-Will có thể kể về quá trình vào vai, tìm cách diễn và những khó khăn khi thể hiện vai này?

- Cái khó duy nhất là cách cư xử, văn hóa, nếp sống ngày xưa được thể hiện trong phim. Những điều đó Will chưa từng trải qua nên cũng không biết phải thể hiện sao cho đúng. Nhưng rất may mắn là Will được tham gia vào một đoàn phim toàn các cô, chú diễn viên gạo cội nên được các cô, chú hướng dẫn, chia sẻ kinh nghiệm rất nhiều giúp cho Will nhanh chóng hòa nhập được vào nhân vật. Còn về cái sự ác của Lý Cường thì Will cũng phải xem rất nhiều phim nước ngoài để học hỏi vì thật sự mình không có kinh nghiệm ác ngoài đời nên không thể vận dụng bên ngoài mang vào phim được.

Will vào vai Lý Cường trong phim "Cậu Vàng".

Vai Lý Cường ngoài ác ra còn có tính bất ngờ, ban đầu khán giả có cảm giác như Lý Cường không thích phụ nữ, nhưng sau đó mọi thứ lại hoàn toàn khác, đây cũng là dụng ý của đạo diễn?

- Thông thường địa chủ, quan lại, phú hộ giàu có ngày xưa không 5 thê cũng 7 thiếp. Vậy mà Lý Cường đang tuổi sung sức nhưng lại không có thê thiếp nào, cũng không hứng thú với phụ nữ dẫn đến bị dân làng trêu chọc và cũng gây cho khán giả sự hiểu nhầm thú vị. Theo Will đó cũng là một chi tiết chuyển biến gây tò mò cho bộ phim. Rất may mắn là đạo diễn và ê-kíp đã xây dựng nhân vật có sự chuyển biến từ từ để lật lại vào tình huống sau đó khiến khán giả bất ngờ và Will cũng rất thích thú khi xem lại chính mình trên màn ảnh.

Trông Will trong vai diễn này có vẻ rất gầy gò, có phải đây là tạo hình bắt buộc vì trước đây, Will từng chia sẻ muốn tạo một hình ảnh phong trần, vạm vỡ, manly hơn thì lần này có phải giảm cân để vào vai này không?

- Thật ra, do trang phục giàu có ngày xưa hay mặc rộng nên mọi người lầm tưởng Will gầy chứ thật ra bên trong mập lắm nha! Lý Cường nhà giàu mà, giàu có ăn cao lương mỹ vị nên nó "hổng" có gầy đâu! (Cười)

Will có thể kể về hậu trường các cảnh đặc biệt của Lý Cường như với Binh Tư và 2 cảnh nóng?

- Nói ra có thể mọi người không tin nhưng lần đầu đóng cảnh ân ái trên phim rồi còn có hành động nhạy cảm với người ta, thật sự rất là ngại luôn! Dù rất ngại nhưng khi quay phim là sự phối hợp giữa rất nhiều bộ phận cùng rất nhiều anh, chị, em trong đoàn nên Will cũng cố gắng bớt ngại mà quay cho nhanh. Vì nếu quay đi quay lại sẽ làm các diễn viên khác cũng như ê-kíp mệt mỏi và mất thời gian hơn rất nhiều.





Hiện tại Will có lo lắng gì về phản hồi của khán giả ở vai diễn này?

- Điều Will lo nhất là không biết bộ phim có được đón nhận hay không, doanh thu có ổn hay không vì bộ phim này là tâm huyết và công sức của rất nhiều người chứ không phải của riêng mình Will. Đặc biệt với anh Thuỷ thì hơn cả một bộ phim điện ảnh, đây còn là tấm chân thành anh gửi tri ân đến cố NSND Bùi Cường. Riêng cá nhân Will nghĩ bản thân mình còn trẻ, lại là diễn viên tay ngang, nếu khán giả có góp ý việc mình đóng chưa tốt thì mình sẽ cố gắng trau dồi, đi học cũng như rèn luyện nhiều hơn. Đường còn dài, còn cố gắng thì nhất định sẽ thành công

Nếu được làm lại điều gì cho vai này Will sẽ làm gì?

- Nếu được làm lại Will nhất định sẽ ác thếm gấp 10 lần nữa! (Cười)

Cảm ơn Will đã chia sẻ!

Will có tên thật là Nguyễn Tuấn Anh sinh ngày 27/11/1989 tại Thành phố Hồ Chí Minh. Anh là ca sĩ giọng tenor của nhóm nhạc 365 DaBand. Sau một thời gian dài hoạt động, đầu năm 2016 Will quyết định tách khỏi nhóm để hoạt động solo. Thời gian gần đây, Will tham gia nhiều dự án phim hơn là hoạt động âm nhạc khiến nhiều người nghĩ rằng Will đang chuyển hướng sang lĩnh vực diễn xuất. Will từng chia sẽ rằng: “Cũng không hẳn là chuyển hướng vì tôi vẫn xác định âm nhạc là con đường chính của mình. Điện ảnh đến tình cờ, đúng lúc tôi chưa biết bắt đầu từ đâu sau khi tách nhóm”. Sau nhiều năm hoạt động Will mang tới hình ảnh một nghệ sĩ đa năng hiện đang được nhiều bạn trẻ yêu mến.





