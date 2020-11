Video: Xe máy cổ gần 70 năm vẫn chay bon bon trên đường.

Nhiều năm nay, Ông Bùi Xuân Mai ở Phố Sơn Tây (Hà Nội) đã dành nhiều thời gian để tìm kiếm những chiếc xe máy, xe đạp xưa cũ hàng chục năm để thoả mãn nhu cầu chơi xe cổ. Đặc biệt, những chiếc xe máy, xe đạp cổ ông Mai sưu tầm đều hoạt động bình thường. Được biết, trong bộ sưu tập xe cổ ông Mai thích nhất là chiếc xe máy nhãn hiệu Georges Catte có xuất xứ từ Pháp, trên đầu xe dán nhãn in hình lá cờ, bên trong lốc máy vẫn còn in nổi năm sản xuất là 1953. Chiếc xe này được người anh họ của ông di chuyển hơn 1.000 km ở Pháp để tìm đến nhà chủ xe mua gửi về. Điều đáng quý là chủ nhân của chiếc xe cất giữ rất cẩn thận dưới hầm nên vẫn còn giữ được nguyên bản. Theo ông Mai, các chi tiết trên xe vẫn còn nguyên vẹn, chưa thay thế bất cứ phụ tùng gì ở trên chiếc xe máy cổ có gần 70 tuổi đời này. Logo được thiết kế ấn tượng và mang sự đặc trưng của dòng xe. Chiếc xe này chạy động cơ 2 kỳ và sử dụng nhiên liệu xăng pha nhớt để hoạt động. Mọi chi tiết nhỏ trên chiếc xe đều được làm rất tỉ mỉ. Nắp bình xăng cuả chiếc xe được bọc da và in nổi logo cuả nhà sản xuất. Pô xe được thiết kế độc đáo theo hình đuôi cá. Muốn đề nổ chiếc xe thì tay trái bóp côn, để chân vào bàn đạp và đạp mạnh đồng thời tay phải kéo ga. "Hiện tại, trên thế giới rất hiếm những chiếc xe có tuổi đời cao mà tiếng máy vẫn nổ giòn tan và hoạt động tốt như thế này", ông Mai đánh giá. Má phanh của xe vẫn còn nguyên sau gần 70 năm hoạt động. Chiếc xe này thường xuyên được ông Mai sử dụng vào những dịp cuối tuần để đi ngắm phố phường.