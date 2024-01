Xe vi phạm chồng chất tại các kho ở TP.HCM, cảnh sát phải dùng bút xóa, dán băng keo để đánh dấu

Bãi kho tang vật xe vi phạm ở xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh, TP.HCM, nhìn từ trên cao. Ảnh: Chinh Hoàng

Ghi nhận của phóng viên Dân Việt tại kho tang vật lớn nhất của TP.HCM ở xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh, nơi này rộng hơn 20.000 m2 có 9 khối nhà 2 tầng đúng quy chuẩn có mái che, hệ thống PCCC. Song hiện kho này đã quá tải, hết nơi chứa trong nhiều năm qua, do đang giữ hơn 17.000 xe máy, ôtô. Các kho có mái che hết chỗ chứa, lực lượng quản lý phải đem xe xếp nhiều hàng, chất chồng lên nhau phơi nắng mưa.

Xe kho tang vật chất đống, lâu không có người đến nhận ở xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh, TP.HCM. Ảnh: Chinh Hoàng

Trước đó, chiều 11/1, thượng tá Lê Mạnh Hà, Phó phòng Tham mưu, Công an TP.HCM, cho biết trong năm 2023, CSGT mở nhiều đợt xử lý vi phạm nồng độ cồn, nên lượng xe bị tạm giữ gia tăng.

Năm qua, cảnh sát xử lý hơn 650.000 trường hợp, trong đó vi phạm nồng độ cồn chiếm gần 20%. Số lượng xe máy, ôtô bị giữ gần 155.000 chiếc.

Nhiều xe tang vật đã cũ nát, nhiều năm không có ai đến nhận ở kho tạm giữ tãi xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh, TP.HCM. Ảnh: Chinh Hoàng

CSGT phải dùng bút xóa, dán băng keo vào những xe đã lâu không có ai nhận, đánh dấu nhận dạng. Ảnh: Chinh Hoàng

Ngoài dựng thành hàng ở khu vực trống bên ngoài nhà kho, hàng nghìn xe máy được chất cao gần 5m. Hầu hết xe đã hư hỏng nặng, vỡ dàn áo được thu giữ từ các vụ án, tai nạn, vi phạm hành chính.

Theo Thượng tá Hà, mức phạt lỗi nồng độ cồn tương đối cao, có khi vượt giá trị xe vi phạm, nên nhiều người đã bỏ phương tiện, làm gia tăng số lượng xe bị giữ tại các kho, bãi.

Riêng phòng CSGT TP.HCM hiện thiếu 10.000 m2 diện tích kho chứa xe tang vật, do đó nhiều đơn vị phải dùng khoảng trống tại trụ sở làm việc để chứa xe.

Ảnh: Chinh Hoàng

Còn tại bãi giữ xe của Công an quận Bình Tân cũng đã quá tải, hàng nghìn xe máy hư hỏng, bạc màu phơi nắng mưa nhiều năm qua.

Theo quan sát, nơi đây xe máy, xe 3 bánh xếp thành nhiều hàng phủ kín mặt bằng kho chứa so với hồi giữa năm 2022, khu vực này vẫn còn vùng đất trống rộng lớn ở giữa.

Nhiều hàng xe máy dài khoảng 50 m dựng kín bãi đất được rào tôn, kẽm gai xung quanh. Nơi này không có hệ thống PCCC, giám sát.

Tại quận 7, tình trạng gia tăng quá tải cũng xảy ra ở kho tang vật của công an quận này. Xe máy được dựng ken đặc lối đi, khoảng trống trong kho bị thu hẹp so với hồi giữa năm 2022. Kho này nằm gần cầu Phú Mỹ, cạnh khu dân cư đông đúc nhưng không được trang bị hệ thống an toàn cháy nổ.

Hầu hết các kho tang vật CSGT đều sử dụng bút xóa để đánh dấu các xe vi phạm nhằm tránh nhầm lẫn khi chủ phương tiện đến để lấy lại xe.