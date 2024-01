Tại buổi họp báo kinh tế xã hội định kỳ, ông Lê Mạnh Hà - Phó Trưởng phòng Tham mưu Công an TP.HCM cho biết, trong năm 2023 lực lượng CSGT (Công an TP.HCM) đã phát hiện, xử lý 651.585 trường hợp vi phạm hành chính về an toàn giao thông; tạm giữ 1.537 ô tô, 153.493 xe mô tô, xe máy và 1.283 xe 3, 4 bánh.

Trong đó, có 128.149 trường hợp điều khiển xe ô tô, mô tô vi phạm nồng độ cồn (chiếm khoảng 19,67% tổng số vi phạm về giao thông).

Người vi phạm nồng độ cồn bỏ phương tiện, kho tang vật Công an TP.HCM quá tải. Ảnh minh họa: Q.S

“Do mức phạt các lỗi này tương đối cao, đôi khi cao hơn giá trị phương tiện vi phạm và có hình thức xử phạt bổ sung tước giấy phép lái xe, nên không ít người vi phạm đã bỏ phương tiện, làm gia tăng số lượng phương tiện bị tạm giữ tại các kho, bãi. Mặc dù lực lượng CSGT đã cố gắng sắp xếp các phương tiện, tang vật vi phạm tại các kho, bãi. Tuy nhiên hiện nay, diện tích kho bãi chưa đáp ứng nhu cầu tiếp nhận tang vật, phương tiện vi phạm hành chính”, ông Hà cho biết.

Thống kê riêng của Phòng CSGT TP.HCM, hiện nay còn thiếu hơn 10.000m2 kho, bãi để tạm giữ phương tiện vi phạm hành chính.

Ông Hà cho biết thêm, để đảm bảo an toàn PCCC cho các kho, bãi tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm hành chính, Ban Giám đốc Công an TP.HCM đã chỉ đạo các đơn vị có liên quan tổ chức lắp đặt và bảo trì hệ thống; thường xuyên kiểm tra bảo trì các trang thiết bị PCCC, duy trì điều kiện PCCC. Xây dựng các phương án chữa cháy tại các kho bãi, đề phòng khi có cháy xảy ra; tiến hành vệ sinh, phân loại các nhóm phương tiện tạm giữ, đẩy nhanh xử lý các phương tiện tạm giữ.

Thông tin thêm tại buổi họp báo, ông Hà cho biết, thời gian qua, Công an TP.HCM đã tiến hành rà soát và chuyển danh sách 37 trường hợp là Đảng viên, cán bộ, công nhân viên chức, hợp đồng lao động và lực lượng vũ trang vi phạm nồng độ cồn về cơ quan chủ quản xem xét, kiểm điểm.

Ông Lê Mạnh Hà - Phó Trưởng phòng Tham mưu Công an TP.HCM phát biểu tại họp báo. Ảnh: Quang Sung

Nhìn chung đa số cán bộ, công nhân viên chức, lực lượng vũ trang chấp hành nghiêm quy định về trật tự an toàn giao thông. Tỷ lệ cán bộ, công chức, nhân viên hợp đồng và lực lượng vũ trang vi phạm nồng độ cồn chiếm tỉ lệ nhỏ. Đặc biệt thời gian gần đây không phát hiện trường hợp cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang vi phạm nồng độ cồn.