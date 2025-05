2 Trưởng phòng và 1 Phó trưởng phòng Công an tỉnh Hưng Yên được bổ nhiệm lại

Thông tin từ Công an tỉnh Hưng Yên, đơn vị này vừa tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Giám đốc Công an tỉnh về công tác cán bộ.

Theo công bố từ đại diện lãnh đạo phòng Tổ chức cán bộ Công an tỉnh Hưng Yên, Giám đốc Công an tỉnh Hưng Yên quyết định bổ nhiệm lại có thời hạn đối với 3 lãnh đạo phòng thuộc Công an tỉnh Hưng Yên.

Những nhân sự gồm: Thượng tá Lương Ninh Hải - Phó Trưởng phòng An ninh nội địa; thượng tá Nguyễn Hồng Quân - Trưởng phòng An ninh kinh tế; thượng tá Đào Đình Thi - Trưởng phòng Quản lý xuất nhập cảnh.

Đại tá Phạm Văn Đôn trao quyết định bổ nhiệm lại cho 3 thượng tá Công an Hưng Yên, là lãnh đạo các phòng thuộc đơn vị này. Ảnh: CA Hưng Yên

Đại tá Phạm Văn Đôn - Phó Giám đốc Công an tỉnh Hưng Yên nhấn mạnh, các nhân sự được bổ nhiệm lại là những cán bộ được đào tạo cơ bản, trưởng thành từ các đơn vị nghiệp vụ, cơ sở, có kinh nghiệm thực tiễn công tác, có phẩm chất đạo đức tốt, năng lực nổi trội, đảm bảo các điều kiện, tiêu chuẩn để bổ nhiệm lại theo quy định.

Phó Giám đốc Công an tỉnh Hưng Yên đề nghị các cán bộ được bổ nhiệm lại tục phát huy những thành tích, kết quả đạt được trong công tác; giữ gìn và xây dựng khối đoàn kết thống nhất từ cấp ủy, lãnh đạo đơn vị đến cán bộ, chiến sĩ; chỉ đạo thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng trong sạch, vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao.

Đại tá Phạm Văn Đôn yêu cầu cấp ủy, lãnh đạo và tập thể cán bộ, chiến sỹ trong đơn vị có cán bộ được bổ nhiệm lại quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi nhất để các nhân sự được bổ nhiệm lại tiếp tục hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Nhận nhiệm vụ, thay mặt các cán bộ được bổ nhiệm lại trong đợt này, thượng tá Đào Đình Thi hứa sẽ luôn nỗ lực phấn đấu, rèn luyện; không ngừng học tập, nâng cao trình độ, nêu gương, đoàn kết, cùng tập thể đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.