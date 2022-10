5 phát ngôn đậm chất ngôn tình của sao Việt trong ngày hôn lễ

Anh Tú - Diệu Nhi: "Anh không phải là người bạn trai hoàn hảo nhưng anh là chồng tuyệt vời"

Anh Tú xúc động nói lời ngôn tình với cô dâu Diệu Nhi trong lễ cưới. (Ảnh: FBNV)

Trải qua bao năm bên nhau, cuối cùng Diệu Nhi - Anh Tú cũng kết thúc bằng một hôn lễ vô cùng viên mãn vào hôm 10/10/2022 vừa qua. Hôn lễ được tổ chức tại quê nhà cô dâu - thành phố biển Phan Thiết. Nhiều sao Việt đã không quản ngại đường xa đến tham dự hôn lễ như: Trấn Thành, Trường Giang, Minh Hằng, Ninh Dương Lan Ngọc, Ngọc Trinh, Anh Đức, Lê Giang,...

Khi đứng trên lễ đường, Anh Tú không kìm được cảm xúc và bật khóc trước mặt khách mời: "Bé Nhi hỏi có gì muốn nói với cô ấy không? Tôi chỉ muốn nói rằng 7 năm nay anh yêu em, anh chưa hứa với em bất cứ gì. Ngày hôm nay, tôi rất vui vì đã tổ chức lễ cưới như mong muốn. Mong hôm nay và mãi mãi sau này chúng ta luôn bên nhau".

Trước lời chia sẻ của Anh Tú, Diệu Nhi cũng xúc động đáp lại vị hôn phu của mình. Nữ diễn viên cho biết đã tìm được đúng người đàn ông của đời mời mình: "Anh không phải là bạn trai đúng ý em. Thường những người con gái thích người đàn ông ga lăng. Những cử chỉ ngọt ngào nơi công cộng anh không bao giờ làm, những lúc đi ăn anh cũng hiếm khi gắp đồ ăn cho em. Anh cũng không bao giờ mở chai nước và mỗi lần anh giục em ăn gì tưởng ngày đó em làm sai gì.

Anh không phải là người bạn trai hoàn hảo nhưng anh là chồng tuyệt vời. Những việc anh không làm ở nơi công cộng nhưng anh lại làm những lúc có 2 chúng ta. Những việc anh không làm ở nơi công cộng, anh làm ở nơi chỉ có hai đứa mình. Anh là người đàn ông chưa từ chối em bất cứ điều gì, lúc nào anh cũng bên cạnh em. Khi em mệt, anh luôn ở bên chăm sóc, lúc em mệt mỏi hay em phẫu thuật thẩm mỹ về, lúc đó em đã nhận ra em lấy đúng người. Nếu có kiếp sau, em vẫn mong làm vợ anh, làm con của ba mẹ em, làm con dâu của bố mẹ anh, gia đình mình quá tuyệt vời".

Bình Anh - Phương Nga: "Mình sẽ luôn giữ rung động đó trong suốt cuộc đời này như lần đầu tiên ấy"

Trong khoảnh khắc cả hai đọc những lời tâm sự viết cho nhau, Á hậu Phương Nga đã rơi nước mắt vì xúc động.( Ảnh: Lê Chí Linh)

Bình An và Phương Nga là một trong những cặp đôi đẹp của làng giải trí Việt. Sau 4 năm yêu nhau, ngày 21/10 vừa qua, họ đã chính thức về chung một nhà. Đám cưới của cặp đôi được tổ chức tại một khách sạn ở Hà Nội, có sự tham gia của người thân, bạn bè.

Trong khoảnh khắc cả hai đọc những lời tâm sự viết cho nhau, Á hậu Phương Nga đã rơi nước mắt vì xúc động. "Chào bạn, người đã luôn đồng hành cùng mình suốt 4 năm 9 tháng 3 tuần vừa qua. Mình là người chẳng bao giờ tin vào những câu chuyện cổ tích và chắc là bạn cũng chẳng bao giờ tin. Nhưng bạn có thấy là câu chuyện của chúng mình thật lạ không? Nó chẳng giống một bộ phim hay một câu chuyện nào cả...", Bình An nói với người vợ của mình.

"Mình là người bảo thủ, cứng nhắc nhưng có thể làm tất cả vì bạn. Có những khoảnh khắc khiến mình nhận ra, bạn sẽ là người đồng hành với mình suốt cuộc đời này. Đó là những lúc bạn giữ tiền giúp mình. Nhưng quan trọng, mình đã yêu bạn từ cái nhìn đầu tiên. Mình sẽ luôn giữ rung động đó trong suốt cuộc đời này như lần đầu tiên ấy. Cảm ơn bạn!".

Phương Nga từng khẳng định, cuộc đời cô sẽ rất nhạt nhẽo nếu không yêu Bình An: "Với tôi, An không chỉ là người yêu mà còn là bạn đồng hành. Khi có An, mọi thứ vui hơn nhiều!". Cuối cùng cả hai cũng có một đám cưới ngọt ngào trong niềm hạnh phúc viên mãn.

Ngô Thanh Vân - Huy Trần: "Chỉ cần đúng người, muộn một chút cũng không sao"

Đám cưới của Ngô Thanh Vân và Huy Trần đã diễn ra tại Đà Nẵng. (Ảnh: FBNV)

Sau nhiều ngày mong đợi, 8/5/2022, đám cưới của Ngô Thanh Vân và Huy Trần đã diễn ra tại Đà Nẵng. Cặp đôi nhận được rất nhiều lời chúc phúc của người thân, bạn bè và đông đảo khán giả. Đặc biệt, những chia sẻ của Ngô Thanh Vân và Huy Trần trong đám cưới khiến không ít người xúc động.

"Huy sẽ yêu thương trân trọng Vân mãi mãi dù nắng hay mưa, dù giàu hay nghèo, dù là người chồng người cha tốt sẽ luôn lắng nghe thấu hiểu năm tay Vân vượt qua sóng gió. Và Huy sẽ luôn là người xin lỗi trước nếu hai vợ chồng có giận nhau".

Ngô Thanh Vân cũng gửi lời cảm ơn người bạn đời. "Cảm ơn Huy đã xuất hiện trong cuộc đời Vân. 12 năm Vân cô đơn và tìm kiếm một người chồng thì Huy có mặt đúng lúc Vân cần. Huy đến với Vân không có gì hào nhoáng, chỉ cần Huy đưa khăn giấy cho Vân khóc và nhắc Vân nên dành nhiều thời gian cho bản thân hơn công việc, như vậy đã đủ. Vân hứa làm một người vợ tốt và sẵn sàng có những đứa con"

Nàng "đả nữ" cho biết, cô đã trải qua hơn 10 năm độc thân, thậm chí không còn hy vọng "người đó" sẽ đến với mình, nhưng rồi Huy Trần đã xuất hiện và mang cho cô hạnh phúc. Đáp lại những chia sẻ của vợ, Huy Trần cũng nhắn nhủ trong lễ cưới một câu ngắn gọn nhưng vô cùng ý nghĩa: "Chỉ cần đúng người, muộn một chút cũng không sao".

Trường Giang - Nhã Phương: "Đã có lúc hai đứa ngồi đến sáng và khóc"

Trong lễ cưới diễn ra ngày 25/9, Trường Giang có những câu nói đầy xúc động đến mức Nhã Phương phải bật khóc trên sân khấu. (Ảnh: FBNV)

Nhã Phương từng khiến không ít khán giả ghen tỵ bởi trong suốt khoảng thời gian 3 năm yêu nhau, Trường Giang dành cho cô rất nhiều những cử chỉ quan tâm, chăm sóc và cả những câu nói ngọt ngào. Trong lễ cưới diễn ra ngày 25/9/2018, Trường Giang có những câu nói đầy xúc động đến mức Nhã Phương phải bật khóc trên sân khấu: "Khoảnh khắc bước vào lễ đường rất thiêng liêng nên hai chúng tôi quyết định sẽ không phát biểu gì hết trong hôn lễ, bởi có nói gì cũng khóc. Nhưng có quá nhiều cay đắng, quá nhiều cực khổ đã đến, người thương không ít mà người ghét cũng rất nhiều.

Đã có lúc hai đứa ngồi đến sáng và khóc bởi có nhiều chuyện xảy ra đến như vậy. Khóc không phải vì thấy sao cuộc đời mình quá chua chát, mà khóc vì lo ba má ở nhà không ngủ được. Hai đứa em cái gì cũng có thể vượt qua được hết, nhưng ba khóc ba bệnh, má khóc má buồn thì tụi em không vượt qua được.

Thế nên tụi em hứa một điều rằng, bằng mọi giá phải hạnh phúc, không phải để chứng tỏ cho mọi người thấy tụi tôi không đùa giỡn mà hai đứa cố gắng hạnh phúc để cho ba má không phải khóc. Còn tình yêu của hai đứa em không phải khẳng định gì cả.

Em và vợ em không quan trọng tiền bạc, không quan trọng danh tiếng, chỉ sợ một ngày không còn ba má. Vì má em mất lâu rồi, chỉ còn mình ba. Có những lúc ba nhắn tin "Tụi con có buồn thì về với ba", nhưng tụi em chỉ về lúc vui thôi. Hôm nay mọi người đến đây chứng kiến hai tụi em hạnh phúc, chắc chắn em sẽ không làm cho mọi người thất vọng".

Trấn Thành - Hari Won: "Như một câu chuyện cổ tích rất nhiệm màu, Thành đã gặp được Hari"

Nam MC điển trai hạnh phúc nắm tay vợ bước lên sân khấu thực hiện nghi thức đám cưới. (Ảnh: FBNV)

Đám cưới ngày 25/12/2016 là một cái kết đẹp cho câu chuyện tình "đúng người, sai thời điểm" của Trấn Thành và Hari Won. Kể từ khi công khai yêu nhau, chàng MC đa tài đã hết lòng thương yêu, che chở, bảo vệ bạn gái trước búa rìu của dư luận.

Trong hôn lễ, Trấn Thành nhiều lần rơi nước mắt xúc động khi phát biểu trước các khách mời và gia đình hai bên: "Có thể nói trong tất cả những ngày vừa qua, ai cùng nghĩ rằng đây là một câu chuyện đùa. Thực sự ngay bây giờ đứng trên sân khấu này cũng không nghĩ là "À, mình đã giã từ cuộc đời độc thân rồi đấy". Như một câu chuyện cổ tích rất nhiệm màu, Thành đã gặp được Hari. Một lần nữa xin được cảm ơn Hari đã đồng ý cùng Trấn Thành mua một chiếc vé xe để cùng nhau đi hết quãng đời còn lại của mình. Cảm ơn em rất nhiều".

Cặp đôi hiện đã có 6 năm bên nhau hạnh phúc. Không chỉ trong đám cưới, mà trong cuộc sống hàng ngày hiện tại, nam MC cũng vẫn rất chăm chỉ dành cho bà xã những lời nói ngôn tình khiến nhiều fan hâm mộ "tan chảy".