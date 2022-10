Đỗ Mỹ Linh và dàn sao "khủng" dự đám cưới Bình An - Phương Nga

Theo đúng dự kiến, đám cưới Bình An - Phương Nga diễn ra tại một khách sạn nổi tiếng ở Hà Nội vào chiều 21/10. Buổi lễ được tổ chức với không gian ngoài trời có sự xuất hiện của dàn khách mời đình đám như: Á hậu Kiều Loan, Khả Ngân, Ninh Dương Lan Ngọc, Xuân Lan, Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh, Trần Tiểu Vy…

Trước khi đám cưới diễn ra, Bình An - Phương Nga yêu cầu khách mời mặc trang phục trang nhã ngoại trừ màu trắng. "Lễ cưới là sự kiện đặc biệt quan trọng và thiêng liêng với cô dâu, chú rể. Trong đó, màu trắng váy cưới của cô dâu có ý nghĩa biểu trưng. Vì vậy, các khách mời không mặc màu trắng chính là để dành sự đặc biệt nhất cho cô dâu trong ngày trọng đại của mình", Á hậu Phương Nga chia sẻ với truyền thông.

Đám cưới Bình An - Phương Nga diễn ra với không gian ngoài trời tại một khách sạn nổi tiếng ở Hà Nội. (Ảnh: Sưu tầm)

Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh (váy vàng), Á hậu Tường San (thứ nhất từ phải sang)... tham dự đám cưới Bình An - Phương Nga. (Ảnh: Tiền Phong)

Hoa hậu Ngọc Hân (ngoài cùng bên trái), Hoa hậu Trần Tiểu Vy (ngoài cùng bên phải) cùng dàn khách mời rạng rỡ đến chúc mừng cho cô dâu Phương Nga và chú rể Bình An. (Ảnh: Sưu tầm)

Ngoài ra, cô dâu Phương Nga cũng quyết định giấu váy cưới đến khi đám cưới diễn ra với mong muốn tạo bất ngờ cho chú rể Bình An. "Bộ ảnh không có váy cưới lộng lẫy tràn ngập hoa tươi nhưng đây là những hình ảnh đời thường nhất của hai đứa. Hy vọng chúng mình sẽ luôn bình dị, hồn nhiên và hạnh phúc như trong ảnh", Phương Nga chia sẻ hình ảnh chụp cùng Bình An tại Hàn Quốc trước khi đám cưới diễn ra.

Cô dâu Phương Nga chia sẻ hình ảnh chụp cùng chú rể Bình An tại Hàn Quốc trước khi đám cưới diễn ra. (Ảnh: FBNV)

Trước đó, Phương Nga - Bình An cử hành lễ ăn hỏi vào ngày 6/10. Trong ngày trọng đại của cặp đôi có sự góp mặt của dàn phù dâu gồm: Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh, Đỗ Thị Hà, Á hậu Kiều Loan, Phương Anh, diễn viên Lương Thanh.

Ảnh cưới của Á hậu Phương Nga - Bình An. (Ảnh: FBNV)

Phương Nga (sinh năm 1998) là Á hậu 1 Hoa hậu Việt Nam 2018. Hiện, cô làm việc tại VTV trong vai trò dẫn chương trình. Cô công khai hẹn hò với diễn viên Bình An sau khi đăng quang. Theo chia sẻ của Phương Nga, Bình An chính là mối tình đầu của cô. Bình An hơn Phương Nga 5 tuổi. Nam diễn viên ghi dấu trong lòng khán giả khi tham gia phim Chạy trốn thanh xuân, Những cô gái trong thành phố, Ngược chiều nước mắt, Gara hạnh phúc...