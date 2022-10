Những đám cưới được mong chờ nhất showbiz Việt cuối năm 2022

Tối qua (21/10), diễn viên Bình An và Á hậu Phương Nga đã tổ chức hôn lễ đầy lãng mạn tại Hà Nội. Sự kiện có sự tham gia của hàng loạt ngôi sao trong showbiz Việt.

Bình An trúng "tiếng sét ái tình" trong một lần đến trường Phương Nga làm giám khảo. Cặp đôi trải qua một thời gian dài bên nhau, nhận được nhiều tình cảm của công chúng. Không chỉ cùng sở hữu có vẻ ngoài bắt mắt, cả Phương Nga và Bình An đều có học vấn và sự nghiệp đáng ngưỡng mộ.

Bình An và Phương Nga trong hôn lễ. (Ảnh: Lê Chí Linh)

Tháng 2/2022, Phương Nga nhận lời cầu hôn từ Bình An trước sự chứng kiến của bạn bè thân thiết. Nam diễn viên nói: "Cảm ơn em hơn bốn năm qua đã luôn đồng hành cùng anh. Nhưng anh là một người khá tham lam, anh muốn em đồng hành cùng với anh cả cuộc đời này! Em đồng ý làm vợ của anh chứ?". Đáp lại người yêu, Phương Nga hạnh phúc nói: "Yes, I do" (Em đồng ý).



Sau lễ cưới của Phương Nga, còn 3 đám cưới đáng mong chờ khác của showbiz Việt trong dịp cuối năm 2022:

Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh - thiếu gia Đỗ Vinh Quang

Ngày 13/10, hoa hậu Đỗ Mỹ Linh chính thức lên tiếng về thông tin kết hôn. Cô cho biết: "Ngay từ ngày đầu, khi Linh và anh Quang quen nhau cho đến khi anh Quang cầu hôn Linh và hai đứa chuẩn bị đám cưới, Linh chưa bao giờ nghĩ là sẽ giấu mọi người vì đây hoàn toàn là chuyện vui. Chỉ là Linh muốn chờ đến đúng thời điểm, đúng ngày hôm nay - ngày sinh nhật cuối cùng còn độc thân để chính thức chia sẻ với mọi người về đám cưới của mình!".

Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh và thiếu gia Đỗ Vinh Quang. (Ảnh: FBNV)

Theo tiết lộ của Mỹ Linh, cả hai đã có một thời gian gắn bó khá dài và "những ngày ở bên anh ấy là những ngày bình yên và hạnh phúc nhất". Cô mong mọi người chúc phúc khi chuẩn bị bước tới một hành trình mới của cuộc đời.

Thông qua nội dung trong thiệp cưới, dễ dàng nhận thấy hôn lễ của cặp đôi bao gồm hai phần. Cụ thể vào 3h chiều ngày 23/10 hôn lễ tổ chức tại tư gia, sau đó đến 5h cùng ngày lễ thành hôn sẽ được diễn ra tại một khách sạn đắt đỏ nằm tại quận Hoàn Kiếm (Hà Nội).

Khánh Thi – Phan Hiển

Sau chiến thắng của Phan Hiển tại SEA Games 31, Khánh Thi và Phan Hiển cho biết sẽ quyết định tổ chức một đám cưới vào cuối năm nay. Nam kiệt tướng cho biết, đám cưới của cả hai sẽ không “hoành tráng” mà sẽ theo một phong cách đặc biệt khác, vì tính anh không thích phô trương. Anh cũng chia sẻ: "Đám cưới là cách tôi đền bù cho cô ấy khi hy sinh mọi thứ vì gia đình, để Khánh Thi có được danh phận như bao phụ nữ".

Khánh Thi và Phan Hiển sẽ làm hôn lễ sau nhiều năm chung sống. (Ảnh: FBNV)

Khánh Thi (sinh năm 1982) là kiện tướng Dancesport của Việt Nam. Cô nổi tiếng khi thường xuyên xuất hiện trên truyền hình với vai trò cố vấn, ban giám khảo của các cuộc thi về vũ đạo giai đoạn 2014 - 2016. Năm 2009, Phan Hiển lần đầu gặp gỡ Khánh Thi. Anh "say nắng" cô giáo của mình nhưng một thời gian dài sau đó mới thổ lộ tình cảm. Hiện tại, cặp đôi đang chuẩn bị các khâu cuối cùng cho hôn lễ sắp diễn ra.

Hoa hậu Ngọc Hân và bạn trai Phú Đạt

Hoa hậu Ngọc Hân và bạn trai tên Phú Đạt (hiện công tác tại Bộ Ngoại giao) đã bên nhau 10 năm. Cặp đôi dự định tổ chức hôn lễ vào năm 2020 nhưng phải trì hoãn vì dịch Covid-19. Trong một cuộc phỏng vấn, Hoa hậu Ngọc Hân tiết lộ cô "chốt" sẽ cưới vào mùa thu năm 2022.

Hoa hậu Ngọc Hân và bạn trai Phú Đạt. (Ảnh: NVCC)

Ngọc Hân cho biết sẽ tổ chức ấm cúng, đậm chất Việt Nam với sự xuất hiện của những chiếc áo dài truyền thống. “Tôi không thể mời tất cả bạn bè, người quen. Tôi cũng không thể tổ chức đám cưới quá nhỏ, 50-100 người được. Chúng tôi sẽ mời nhiều khách hơn nhưng chắc chắn phải ấm cúng”.

Hiện tại Hoa hậu Ngọc Hân đã sẵn sàng cho cuộc sống mới, trở thành người vợ, người con dâu trong gia đình. Chia sẻ về bạn trai, cô cho biết: "Anh ấy là công chức nhà nước bên Bộ Ngoại giao, còn tôi lại có những công việc về xã hội, kinh doanh, nghệ thuật. Tuy nhiên bằng cách khác, ông xã tương lai luôn quan tâm và liên hệ cho những đơn vị như Đại sứ quán, Đài Truyền hình... để họ có thể giúp đỡ tôi thuận lợi hơn trong những chuyến lưu diễn nước ngoài".