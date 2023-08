Trở thành nàng thơ cho NTK Kim Anh Lê trong BST Be Princess As You Are, Á hậu Phương Nhi biến hóa hình ảnh công chúa với nhiều phong cách khác nhau. Đây cũng là chủ ý của NTK Kim Anh Lê để ở BST lần này, khách hàng dễ dàng “tìm thấy chính mình” trong từng thiết kế.