Hồ Ngọc Hà, Thanh Hằng, Hương Giang và Lan Khuê hóa nữ thần trong buổi ra mắt cuộc thi người mẫu

4 Super Mentor đã chia sẻ về lý do tham gia The New Mentor - Người mẫu toàn năng. Cả 4 đều mong muốn cùng tạo nên một chương trình hoàn toàn mới, cùng truyền dạy, cùng hướng dẫn bằng tất cả sự nhiệt huyết của mình để nâng cao vị thế của người mẫu và đào tạo nên một thế hệ người mẫu mới toàn năng hơn tại Việt Nam.



4 mentor của Người mẫu toàn năng: Hương Giang, Thanh Hằng, Hồ Ngọc Hà và Lan Khuê. Ảnh: NSX

Quay lại tham gia chương trình truyền hình thực tế sau 8 năm, Super Mentor Hồ Ngọc Hà chia sẻ: "Hà có tất cả và đó là mọi người nhìn vào và Hà cũng cảm thấy rất là hạnh phúc với những gì mình đang có, nhưng điều mình hạnh phúc hơn nữa là khi bạn có và bạn cho đi. Đó cũng chính là suy nghĩ của Hà khi nhận lời làm giám khảo của chương trình này.

Hà tin chắc đến cuối chặng đường, Hà sẽ cho các bạn thí sinh những kinh nghiệm, những sự hiểu biết nhất định của mình và chia sẻ hết những gì thật nhất, chân thành nhất để các bạn tìm đúng vị trí của chính mình cũng như giúp các bạn tỏa sáng hơn.

Hồ Ngọc Hà chia sẻ về cảm xúc khi tham gia chương trình

Bên cạnh đó, Hà - Hằng - Giang - Khuê, Dược sĩ Tiến và tất cả mọi người đều mong muốn mang đến một chương trình truyền hình thực tế có đầy đủ tất cả vui, buồn, khóc, la hét nhưng tất cả đều phải thật và phải có thật thì Hà mới xuất hiện.

Và nhân vật chiến thắng Hà cũng rất mong muốn sẽ phải là người xứng đáng như tất cả những gì khán giả theo dõi và ủng hộ. Hà tin chắc rằng sẽ không uổng công và phí thời gian khi quý vị dành từng giây một để đón xem chương trình The New Mentor".

Bộ tứ quyền lực theo dõi hình hiệu của chương trình

Nhà sản xuất Dược sĩ Tiến bày tỏ quan điểm: "Tất cả các Super Mentors của chúng tôi ngồi ở đây, tôi đảm bảo rằng tất cả họ đều phải tốn 5 năm, 7 năm thậm chí là hàng chục năm để có vị trí như hiện tại. Vậy thì tại sao chúng ta lại đòi hỏi các thí sinh bước ra từ chương trình truyền hình thực tế lại trở thành Ngôi sao hạng A liền ngay lập tức?

Cái chúng tôi mang tới cho các thí sinh của mình đó là bệ phóng, đó là sự nhận thức của chính họ về bản thân họ, đó là sự nhận biết của công chúng và việc có tất cả mối quan hệ, tất cả những sự hỗ trợ tốt nhất là chúng tôi có thể mang đến".

Tập 1 "The New Mentor" sẽ lên sóng vào thứ Sáu ngày 11/8 lúc 20h trên kênh Youtube Hương Giang Entertainment và 20h30 trên VTVcab.