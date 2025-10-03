Chủ đề nóng

Thứ sáu, ngày 03/10/2025 16:03 GMT+7

Agribank đột phá công nghệ với Nghị quyết 57: Gần 36.000 "Hạt nhân số" tỏa sáng khát vọng đổi mới

Thanh Bình Thứ sáu, ngày 03/10/2025 16:03 GMT+7
Trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đang tác động sâu rộng đến mọi lĩnh vực đời sống - kinh tế - xã hội, chuyển đổi số trở thành xu thế tất yếu. Với tầm nhìn chiến lược và sứ mệnh là ngân hàng thương mại hàng đầu phục vụ nông nghiệp, nông dân, nông thôn, Agribank đã sớm xác định chuyển đổi số không phải là xu hướng, mà còn là giải pháp then chốt để hiện thực mục tiêu phát triển bền vững, thúc đẩy hội nhập quốc tế, kiến tạo những giá trị mới cho khách hàng, cộng đồng và đóng góp quan trọng vào công cuộc phát triển kinh tế - xã hội đất nước.
Góp phần hiện thực hóa kế hoạch và chương trình hành động của Agribank về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số theo tinh thần Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 77-KH/ĐU ngày 28/2/2025 của Đảng ủy Agribank, Hội thi “Agribanker làm chủ công nghệ trong kỷ nguyên số” được triển khai trong toàn hệ thống đã thực sự trở thành sân chơi trí tuệ và sáng tạo đầy hấp dẫn dành cho toàn thể cán bộ, người lao động.

Chính thức diễn ra từ ngày 06/9/2025 trong toàn hệ thống, Hội thi đã đi qua những chặng đường sôi động, ghi dấu ấn đậm nét qua vòng thi “Khởi động” và lộ diện những gương mặt xuất sắc nhất được Ban Giám khảo lựa chọn tham gia tranh tài tại vòng 2 - “Tăng tốc” và vòng chung kết - “Về đích” toàn quốc.

Hội thi giúp Agribanker nâng cao kiến thức, kỹ năng số, cải thiện hiệu quả công việc, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số toàn diện. Không chỉ dừng lại ở việc khuyến khích tinh thần học hỏi và chia sẻ kinh nghiệm, sân chơi còn khơi dậy khát vọng đổi mới sáng tạo, tạo động lực để mỗi cán bộ trở thành “hạt nhân số” lan tỏa tư duy công nghệ, khẳng định bản lĩnh, đóng góp thiết thực vào tiến trình chuyển đổi số mạnh mẽ của toàn hệ thống Agribank.

Vòng “Khởi động” được tổ chức rộng khắp trên toàn hệ thống, từ Trụ sở chính đến các chi nhánh trên cả nước. Với hình thức thi trực tuyến kết hợp trực tiếp, vòng thi đã thu hút sự tham gia của hầu hết các cán bộ, nhân viên ở nhiều lĩnh vực công tác khác nhau.

Nội dung vòng “Khởi động” tập trung vào kiến thức nền tảng về chuyển đổi số, sản phẩm dịch vụ, kỹ năng chăm sóc khách hàng, tổng quan về AI, các ứng dụng số trong hoạt động ngân hàng cũng như những chính sách, định hướng lớn của Agribank.

Đề thi được xây dựng theo hướng vừa kiểm tra những kiến thức từ cơ bản đến nâng cao, vừa giúp thí sinh tổng hợp kiến thức vừa khuyến khích tư duy sáng tạo.

Với không khí sôi nổi, tinh thần thi đua lan tỏa mạnh mẽ từ các đơn vị, vòng mở màn “Khởi động” đã thực sự trở thành ngày hội số, truyền cảm hứng, giúp mỗi cán bộ, người lao động Agribank tự tin hơn trên hành trình làm chủ công nghệ.

Tổng kết vòng thi “Khởi động” đã có gần 36.000 cán bộ, người lao động trong toàn hệ thống tham gia, cho thấy tinh thần trách nhiệm, sự quan tâm, hưởng ứng tích cực của toàn thể các đơn vị, người lao động đối với tiến trình chuyển đổi số của hệ thống.

Tại vòng 2 - “Tăng tốc”, với sự góp mặt của 170 thí sinh được lựa chọn từ Vòng 1 trên toàn quốc, các thí sinh sẽ được đào tạo về AI liên quan đến hoạt động ngân hàng (tối đa 02 ngày) trước khi tham gia thi trắc nghiệm trên hệ thống E-learning (tối đa 60 phút). 30 thí sinh có điểm thi cao nhất và thời gian làm bài nhanh nhất tại Vòng 2 sẽ được lựa chọn tham gia Vòng chung kết.

Vòng chung kết - “Về đích” với hình thức thi phát huy tối đa sức sáng tạo của thí sinh thông qua thiết kế sản phẩm sáng tạo và thuyết trình, giới thiệu sản phẩm. Tại vòng này, 30 thí sinh được lựa chọn từ Vòng 2 sẽ được bốc thăm chia làm 10 đội.

Ban Tổ chức Hội thi đưa ra các chủ đề về sản phẩm sáng tạo để các đội thi bốc thăm thực hiện. Điểm đặc biệt ở vòng thi này là nội dung thi mở rộng sang nhiều khía cạnh chuyên sâu: ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu lớn (Big Data)… trong hoạt động ngân hàng; quy trình số hóa dịch vụ khách hàng; các giải pháp quản trị rủi ro, an toàn bảo mật trong môi trường số; cũng như những vấn đề thực tiễn trong hoạt động chuyển đổi số của Agribank. Mỗi đội sẽ tạo ra ít nhất 01 sản phẩm ứng dụng công nghệ.

Vòng “Tăng tốc” và chung kết “Về đích” là nơi các thí sinh được thử sức trong môi trường sáng tạo, đa dạng và nhiều màu sắc, được thể hiện kỹ năng tư duy phản biện, khả năng làm việc nhóm, cũng như năng lực đề xuất sáng kiến.

Để khích lệ và cổ vũ tinh thần thi đấu cũng như ghi nhận những nỗ lực vượt bậc của các thí sinh, Ban Tổ chức quyết định cơ cấu giải thưởng chung cuộc Hội thi gồm: 01 giải Nhất, 02 giải Nhì, 03 giải Ba, 04 giải Khuyến khích và 05 Giải phụ khác do Ban Tổ chức lựa chọn.

Vòng 2 “Tăng tốc” và vòng chung kết “Về đích” Hội thi “Agribanker làm chủ công nghệ trong kỷ nguyên số” sẽ chính thức diễn ra từ ngày 8-10/10/2025 tại Hà Nội, hứa hẹn là cuộc tranh tài quy tụ những cá nhân, tập thể xuất sắc, ngày hội lớn của toàn hệ thống Agribank - nơi trí tuệ được hội tụ, bản lĩnh được khẳng định và khát vọng đổi mới được thắp sáng.

Chúng ta tin tưởng và kỳ vọng rằng, đấu trường trí tuệ này sẽ được tỏa sáng bởi rất nhiều ý tưởng đột phá, những sáng kiến xuất sắc không chỉ dừng lại ở ý tưởng trên sân khấu, mà còn có cơ hội được áp dụng trong thực tế, đóng góp trực tiếp vào tiến trình chuyển đổi số và chiến lược phát triển dài hạn của Agribank.

Hội thi “Agribanker làm chủ công nghệ trong kỷ nguyên số” vượt lên khuôn khổ của một sân chơi nội bộ để trở thành hành trình đầy ý nghĩa, gắn kết trí tuệ - bản lĩnh - khát vọng của hàng chục nghìn cán bộ, người lao động Agribank.

Với mỗi Agribanker, Hội thi là dịp quý báu để trau dồi kiến thức, rèn luyện kỹ năng, nâng cao năng lực thích ứng trong môi trường số. Đây cũng là cơ hội để mỗi Agribanker tự tin khẳng định bản thân, trở thành những “hạt nhân số” góp phần thúc đẩy đổi mới trong công việc hằng ngày.

Với Agribank, Hội thi trở thành công cụ truyền thông và đào tạo đặc biệt hiệu quả, góp phần lan tỏa tinh thần sáng tạo, khích lệ tinh thần dám nghĩ - dám làm, từ đó hình thành và bồi đắp văn hóa số đặc trưng.

Hành trình “Agribanker làm chủ công nghệ trong kỷ nguyên số” sẽ còn tiếp tục, lan tỏa tinh thần học hỏi, khát vọng cống hiến và quyết tâm đổi mới, góp phần xây dựng và khẳng định thương hiệu Agribank - ngân hàng thương mại hàng đầu Việt Nam, chủ lực đầu tư phát triển "Tam nông", tiên phong trong lĩnh vực ngân hàng số tại Việt Nam, góp phần quan trọng trong công cuộc chuyển đổi số quốc gia, thúc đẩy sự nghiệp phát triển kinh tế, vững vàng cùng đất nước tiến bước vào kỷ nguyên mới.

