Ảnh: 10 năm chìm trong nội chiến đẫm máu, Syria còn lại gì?

Những người dân Idlib phải rời bỏ nhà cửa sau các cuộc cuộc xung đột kéo dài 10 năm của Syria. Tỉnh Idlib, nằm ở phía tây bắc Syria, là khu vực cuối cùng do các tay súng mà Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn nắm giữ.



Dân số của thị trấn đã tăng lên đáng kể trong những năm qua do làn sóng di cư từ khắp nơi trên đất nước. Nơi đây được coi là tương đối an toàn do nằm gần ngã ba Bab al-Hawa với Thổ Nhĩ Kỳ, và cách khá xa với các mặt trận giao tranh. Thị trấn này cũng là một trung tâm thương mại liên kết nền kinh tế của Syria do phe đối lập nắm giữ với Thổ Nhĩ Kỳ.



Dưới đây là bộ sưu tập hình ảnh của nhiếp ảnh gia Francisco Seco (Associated Press).

Trẻ em Syria chờ đợi đến lượt phát đồ chơi và thực phẩm quyên góp trong một trại tị nạn được hỗ trợ bởi Tổ chức Nhân đạo Turkish Red Crescent (Trăng lưỡi liềm đỏ) của Thổ Nhĩ Kỳ ở Sarmada, phía bắc thành phố Idlib, Syria, hôm thứ Năm, 25/11/2021. (Ảnh AP/Francisco Seco)



Những người phụ nữ Syria chờ thực phẩm quyên góp trong một trại tị nạn được hỗ trợ bởi Tổ chức Nhân đạo Turkish Red Crescent (Trăng lưỡi liềm đỏ) của Thổ Nhĩ Kỳ ở Sarmada, phía bắc thành phố Idlib, Syria, hôm thứ Năm, 25/11/2021. (Ảnh AP/Francisco Seco)

Những người Syria đang lái xe máy cạnh trại tị nạn ở quận Sarmada, phía bắc thành phố Idlib, Syria, Thứ Sáu, 26/11/2021. Tại thị trấn do phe đối lập nắm giữ gần biên giới với Thổ Nhĩ Kỳ, hàng nghìn người Syria phải di tản, tuy nhiên họ luôn hy vọng sẽ sớm trở về nhà. (Ảnh AP/Francisco Seco)

Một cô bé người Syria chạy cạnh bức tường trong trại tị nạn, hôm thứ Sáu, 26/11/2021. (Ảnh AP/Francisco Seco)

Trẻ em Syria cùng nhau nắm tay, chơi trò chơi trong khi chờ đồ ăn cứu trợ tại trại trẻ mồ côi tị nạn Taybe, Thứ Năm, 25/11/2021. (Ảnh AP/Francisco Seco)

Một cậu bé Syria nhìn ra cửa sổ trong trại tị nạn trẻ mồ côi Taybe, hôm thứ Năm, 25/11/2021. (Ảnh AP/Francisco Seco)

Người Syria cầu nguyện trong trại tị nạn, ngày 26/11/2021. (Ảnh AP/Francisco Seco)

Một phụ nữ trẻ Syria đang bồng con trong trại tị nạn, hôm thứ Năm, 25/11/2021. (Ảnh AP/Francisco Seco)

Một cụ bà Syria trong trại tị nạn, thứ Năm, 25/11/2021. (Ảnh AP/Francisco Seco)

Người dân Syria đi bộ dọc theo trại tị nạn, thứ Sáu, 26/11/2021. (Ảnh AP/Francisco Seco)

Trẻ em Syria nắm tay nhau khi chờ nhận đồ chơi trong trại tị nạn, hôm thứ Sáu, 26/11/2021. (Ảnh AP/Francisco Seco)

Những cậu bé người Syria tham gia một lớp học trong trại tị nạn dành cho trẻ mồ côi, thứ Sáu, 26/11/2021. (Ảnh AP/Francisco Seco)

Một phụ nữ Syria bế một đứa trẻ bên cạnh tàn tích thời La Mã cổ đại, nơi họ dựng lều ở quận Sarmada, phía bắc thành phố Idlib, Syria, thứ Năm, 25/11/2021. (Ảnh AP/Francisco Seco)

Trẻ em Syria chơi đá bóng trong trại tị nạn, thứ Sáu, 26/11/2021. (Ảnh AP/Francisco Seco)

Trẻ em Syria cầm đồ chơi quyên góp trong một trại tị nạn, hôm thứ Năm, 25/11/2021. (Ảnh AP/Francisco Seco)

Một cậu bé người Syria chơi với một món đồ chơi trong trại tị nạn trẻ mồ côi Taybe, thứ Năm, 25/11/2021. (Ảnh AP/Francisco Seco)

Các cô bé Syria tham gia một lớp học trong trại tị nạn trẻ mồ côi, thứ Sáu, 26/11/2021. (Ảnh AP/Francisco Seco)

Những người di cư Syria đi bộ bên cạnh những túp lều tạm bợ, nơi họ đang sinh sống, 25/11/2021. (Ảnh AP/Francisco Seco)