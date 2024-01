Ảnh ấn tượng tuần: Non thiêng Yên Tử xuất hiện băng giá và cảnh người dân đu dây ở Đà Nẵng Ảnh ấn tượng tuần: Non thiêng Yên Tử xuất hiện băng giá và cảnh người dân đu dây ở Đà Nẵng

Nhiệt độ xuống 0 độ C chùa Đồng trên non thiêng Yên Tử xuất hiện băng giá, người dân đu dây đi xe thang cùng cảnh sát chữa cháy ở Đà Nẵng, Lễ đón Tổng thống Đức Frank-Walter Steinmeier và Phu nhân thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam... là loạt ảnh trong tuần do PV Dân Việt ghi lại.