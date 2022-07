Ảnh ấn tượng tuần: Tuyến đường 2 km có đến 40 cao ốc và mùa nước đổ cực đẹp ở Mù Cang Chải

Tuần lễ xoài và nông sản an toàn tỉnh Sơn La tại Hà Nội năm 2022, do UBND tỉnh Sơn La đang diễn ra tại siêu thị Big C - Thăng Long (Hà Nội). Đây là những sản phẩm đảm bảo tiêu chuẩn chứng nhận an toàn thực phẩm, VietGAP, GlobalGAP, Organic... Ảnh: Phạm Hưng.