Ảnh ấn tượng tuần: Hình ảnh mới của chùa Cầu Hội An và cảnh ngập lụt hiếm gặp ở Hà Nội

Ảnh ấn tượng tuần:Hình ảnh mới của chùa Cầu Hội An và cảnh ngập lụt hiếm gặp ở Hà Nội Ảnh ấn tượng tuần: Hình ảnh mới của chùa Cầu Hội An và cảnh ngập lụt hiếm gặp ở Hà Nội

Hình ảnh mới của di tích Chùa Cầu Hội An được hé lộ gây tò mò cho du khách, ngập lụt hiếm gặp ở Hà Nội do ảnh hưởng bão số 2, Lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng... là loạt ảnh ấn tượng tuần do PV Dân Việt ghi lại.