Hình ảnh Chùa Cầu - Hội An sau gần 2 năm trùng tu

Du khách thích thú chụp ảnh cùng hình ảnh mới của chùa Cầu Hội An. "Đây là lần thứ 3 tôi đến Hội An, lúc thấy hình ảnh mới của chùa Cầu, tôi rất ngạc nhiên. Dù được sơn mới nhưng chùa Cầu vẫn mang nét cổ kính và mang một đặc trưng riêng của Hội An", bạn Thanh Thái (áo hồng, Đà Nẵng) chia sẻ.