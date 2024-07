Ảnh ấn tượng tuần: Chi 11 tỷ đồng sửa sân Hòa Xuân và "đánh án" giả vụ cướp tiệm vàng ở Hà Nội

Với tình huống giả định có 2 đối tượng cướp tiệm vàng, sau 30 phút thương thuyết, Công an quận Hà Đông, TP.Hà Nội, đã bắt giữ 2 tên cướp, giải cứu an toàn cho con tin. Đây là buổi diễn tập nằm trong Phương án số 06 của Công an TP.Hà Nội. Ảnh: Xuân Huy.