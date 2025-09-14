Chủ đề nóng

Chủ nhật, ngày 14/09/2025 14:20 GMT+7

Bài phát biểu lễ tốt nghiệp của Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại thương khiến cả hội trường suy ngẫm

Tào Nga Chủ nhật, ngày 14/09/2025 14:20 GMT+7
PGS. TS Phạm Thu Hương, Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại Thương đã có những chia sẻ với hơn 2.000 sinh viên trong lễ trao bằng tốt nghiệp đợt 2 năm 2025.
Ngày 14/9, Trường Đại học Ngoại Thương đã tổ chức Lễ trao bằng tốt nghiệp đợt 2 năm 2025 cho hơn 2.000 sinh viên đại học hình thức đào tạo chính quy khóa 60 và các khóa bổ sung tại Trụ sở chính Hà Nội và Cơ sở Quảng Ninh.

PGS. TS Phạm Thu Hương, Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại Thương đã biểu dương thành tích học tập, rèn luyện của tất cả sinh viên được trao bằng tốt nghiệp đợt này.

PGS. TS Phạm Thu Hương, Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại Thương. Ảnh: FTU

PGS Phạm Thu Hương nhắn nhủ: “Với vai trò của người đi trước, cô mong muốn chia sẻ với các em rằng bất cứ con đường sự nghiệp nào mang lại giá trị cho cuộc sống đều trân quý và hành trình để đạt được những thành tựu trên con đường đó đều cần rất nhiều nỗ lực và công sức. Các em hãy “biết ước mơ và hiểu được ước mơ của mình” để dám dấn thân đối mặt với thử thách trên hành trình trưởng thành và cũng để hiểu được mình sẽ đi tới đâu và sẽ đi như thế nào. Các em hãy “dành sự lắng nghe mỗi khi có thể” bởi chính sự lắng nghe ấy là cách thể hiện tình cảm chân thành nhất, là cách giúp chúng ta nhận được sự yêu thương nhiều nhất và cũng là cách thiết lập hệ sinh thái phát triển cá nhân hiệu quả nhất.

Buổi lễ có sự tham dự của 2.000 sinh viên. Ảnh: FTU

Các em cũng đừng quá lo lắng với con đường mà mình đã lựa chọn hay sẽ phải lựa chọn, hãy “đặt niềm tin vào bản thân”, tin vào khả năng đương đầu với mọi thử thách của mình và hãy luôn “giữ một tinh thần vững chãi” để đón nhận bất cứ điều gì có thể xảy ra trên con đường mà mình đã lựa chọn hay sẽ phải lựa chọn để không lỗi hẹn với những cơ hội của cuộc đời mình. Các em hãy “biết chấp nhận và học hỏi từ sự thất bại” và hãy hiểu rằng đó là chúng ta “chưa thành công”, hãy đón nhận điều đó như là những cơ hội để rèn luyện và trưởng thành, để chúng ta lại trở nên mạnh mẽ và bền bỉ hơn trên hành trình chinh phục các mục tiêu của cuộc đời”.

Tại buổi lễ, Hiệu trưởng Nhà trường đã trao tặng Giấy khen và huy chương cho 30 tân cử nhân đạt danh hiệu Thủ khoa tốt nghiệp của Trụ sở chính Hà Nội, Cơ sở Quảng Ninh và tôn vinh, khen thưởng cho 23 sinh viên tiêu biểu toàn khoá.

Đại diện cho các tân cử nhân tốt nghiệp đợt này, sinh viên Nguyễn Thị Kim Oanh - Lớp Anh 01 JIB - K60 Viện Phát triển Nguồn Nhân lực Việt Nam - Nhật Bản (Viện VJCC), Thủ khoa tốt nghiệp chương trình Cử nhân Kinh doanh quốc tế theo mô hình tiên tiến Nhật Bản, đồng thời là Sinh viên tốt nghiệp tiêu biểu toàn khóa K60, với điểm GPA 3,96/4.0 và tổng Điểm Đánh giá kết quả rèn luyện đạt 95,5/100 đã phát biểu bày tỏ niềm vinh dự khi được đại diện cho các tân cử nhân tốt nghiệp Đợt 2 năm 2025 chia sẻ cảm xúc cũng như gửi lời tri ân tới thầy cô và gia đình tại buổi lễ.

Tân thủ khoa Nguyễn Thị Kim Oanh chia sẻ. Ảnh: FTU

Tân thủ khoa Nguyễn Thị Kim Oanh nhấn mạnh: “Nếu bạn chưa thất bại, nghĩa là bạn chưa thực sự cố gắng. Để có được điều mình chưa từng có, bạn phải dám làm những điều mình chưa từng làm". Câu nói đó chính là tinh thần mà chúng em được tôi rèn trong suốt thời gian học tập dưới mái nhà Ngoại thương.

Từ vượt qua sợ hãi, đến thoát khỏi vùng an toàn rồi bứt phá. Online không phải vì Covid mà online kết nối với thế giới. Kết nối không chỉ trong nước mà với quốc tế, không sợ bị bỏ lại mà cố gắng để tiên phong, dẫn đầu bằng sự khác biệt...

... Khoảnh khắc hôm nay khép lại bốn năm thanh xuân, nhưng cũng mở ra cánh cửa cho một hành trình mới – rộng hơn, nhiều cơ hội hơn, cũng nhiều thách thức hơn".

ThS Phạm Thanh Hà - Phó trưởng Phòng phụ trách Phòng Quản lý đào tạo, Trường Đại học Ngoại Thương cho biết, trong số 2.034 sinh viên đại học chính quy tốt nghiệp đợt này, có trên 20% sinh viên đạt kết quả học tập loại xuất sắc.

