Bàn tay điêu luyện của người đàn ông 40 năm làm khuôn bánh Trung thu

Theo ông Bản, những năm gần đây, lượng khuôn nhà ông bán được không còn nhiều như trước do sự du nhập của khuôn bánh bằng nhựa giá thành rẻ của Trung Quốc. Tuy nhiên, từ năm ngoái đến nay, người dùng đã bắt đầu quay trở lại với khuôn gỗ truyền thống nhà ông sản xuất do chất lượng tốt hơn, đảm bảo an toàn thực phẩm hơn.