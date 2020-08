Ở các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Trị đã có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến từ 200-400mm, có nơi trên 500mm; Ở Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 100-200mm, có nơi trên 250mm; Ở Bắc Bộ đã có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến 50-100mm, có nơi trên 200mm.