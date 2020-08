Bão số 2: Ngư dân Nghệ An hối hả đưa tàu, thuyền về cảng Lạch Vạn

Theo ghi nhận của PV Báo điện tử Dân Việt, tại cảng cá Lạch Vạn, xã Diễn Ngọc, huyện Diễn Châu (tỉnh Nghệ An), mưa to, gió lớn đang ngày càng mạnh lên. Đến thời điểm này, toàn bộ tàu thuyền của ngư dân đã được di chuyển vào bờ, neo đậu an toàn.

Ông Nguyễn Viết Phương (ngư dân có nghề đi biển lâu năm tại xã Diễn Ngọc) cho biết: "Đối phó với cơn bão số 2, bảo đảm an toàn cho người và phương tiện, cũng như được sự thông báo của chính quyền địa phương, chúng tôi đã đưa thuyền vào bờ, neo đậu chắc chắn. Cầu mong sao cơn bão không vào, để ngư dân chúng tôi lại tiếp tục ra khơi đánh bắt, bám biển".

Tất cả tàu cá của ngư dân đã được lai dắt vào bờ neo đậu an toàn. Ảnh: PV

Tàu thuyền đã được bà con ngư dân đưa vào vị trí an toàn. Ảnh: PV

Clip: Ngư dân Nghệ An đưa tàu thuyền vào bờ tránh bão số 2.

Tàu cá được lai dắt vào nhau để chống bão. Ảnh: PV

Tàu thuyền được neo đậu tại cảng Lạch Vạn, Diễn Ngọc, Diễn Châu. Ảnh: PV





2 thuyền được chằng buộc, neo đậu với nhau. Ảnh: PV

Các tàu chụm lại với nhau cho an toàn. Ảnh: PV

Tàu thuyền được các chủ neo đậu chắc chắn. Ảnh: PV

Ngư dân Trần Xuân Hồng (trú tại xã Diễn Ngọc, Diễn Châu) cho hay: “Trước diễn biến cơn bão số 2 có khả năng đổ bộ vào đất liền, mặc dù có kinh nghiệm đối phó với nhiều cơn bão nhưng chúng tôi cũng xác định không được chủ quan. Sau khi nhận được tin báo bão, hôm qua đã đưa tàu thuyền vào bờ neo đậu an toàn”. Ảnh: PV

Một con tàu đang được ngư dân khẩn trương đưa vào bờ tránh bão. Ảnh: PV

Chợ cá tại cảng Lạch Vạn cũng thưa thớt tiểu thương. Ảnh: PV

Trao đổi với PV Báo điện tử DANVIET.VN, ông Ngô Xuân Thủy – Cảnh trưởng Cảng cá Lạch Vạn (thuộc Ban quản lý Cảng cá Nghệ An), cho biết: "Trước thông tin dự báo mới nhất về bão số 2 sắp đổ bộ vào đất liền, cảng cá Lạch Vạn đã thành lập đội phòng chống lụt bão nhắc nhở bà con ngư dân gia cố, giằng chéo nhà cửa, lai dắt tàu thuyền vào bờ neo đậu an toàn. Khi bão đến tất cả anh em cán bộ cảng phải trực bão, tuyên truyền trên loa phóng thanh cho bà con ngư dân có những biện pháp phòng chống bão an toàn".