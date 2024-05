Vào mùa đông, nhiệt độ trung bình ở Sea Island là khoảng 12 độ C và nhiệt độ trung bình mùa hè ở đây là 32 độ C. Do đó du khách có thể đến "khu nghỉ dưỡng đắt đỏ nhất nước Mỹ" để trải nghiệm suốt năm với giá khoảng 1.000 USD cho hai ngày hai đêm (bao gồm vé máy bay, tiền ăn và phí sử dụng sân golf). Ngoài ra, nếu muốn tham gia vào các sự kiện khác, du khách có thể chi từ 100-1.000 USD/người để mua vé vào cổng. Ảnh: Wall Street Journal.