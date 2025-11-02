Tại Diễn đàn, ông Phạm Văn Hướng, Nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2025 ở phường Đông Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình, người đã thuê 160 ha đất ruộng bỏ hoang để trồng lúa, kết hợp làm dịch vụ nông nghiệp, biến ruộng đồng bỏ hoang, cằn cỗi thành cánh đồng trù phú, có doanh thu 12 tỷ/năm cho biết, trong buổi tiếp kiến với Tổng Bí thư Tô Lâm với 95 Nông dân Việt Nam xuất sắc và Nhà khoa học của nhà nông năm 2025, ông rất ấn tượng với gợi mở của Tổng Bí thư Tô Lâm về việc các doanh nghiệp, nông dân Việt Nam hoàn toàn có thể tìm kiếm cơ hội đầu tư, sản xuất lúa ở những nơi đang rất khó khăn trong vấn đề đảm bảo an ninh lương thực như đất nước Cuba. Ông Phạm Văn Hướng rất mong cùng với Hội Đại điền tỉnh Ninh Bình được tìm kiếm cơ hội liên kết sản xuất lúa ở những nơi có nhiều diện tích đất canh tác, có thể vươn tới những nơi như Cuba.

Bộ trưởng Trần Đức Thắng cho biết, Bộ Nông nghiệp và Môi trường sẽ phối hợp với các bộ ngành liên quan đưa diện tích liên kết trồng lúa ở Cuba lên 100.000 - 200.000ha trong thời gian tới, góp phần đảm bảo an ninh lương thực cho nước bạn.

Trực tiếp trả lời câu hỏi này, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng cho biết, thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm trong chuyến thăm Cuba hồi tháng 9/2024 về việc đẩy mạnh liên kết phát triển các mô hình sản xuất với nước bạn, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã tích cực phối hợp với các bên vào cuộc.

"Đã có 1.500ha lúa được gieo trồng bằng giống lúa của Việt Nam, quy trình kỹ thuật canh tác do Việt Nam chuyển giao, kết quả năng suất lúa rất cao, lên tới 7 - 8 tấn/ha, phía bạn rất phấn khởi", Bộ trưởng Trần Đức Thắng nói.

Tiếp nối thành công ngay trong vụ lúa đầu tiên trên đất Cuba, Bộ trưởng Trần Đức Thắng cho biết, Bộ Nông nghiệp và Môi trường sẽ phối hợp với các bộ ngành liên quan đưa diện tích liên kết trồng lúa ở Cuba lên 100.000 - 200.000ha trong thời gian tới, góp phần đảm bảo an ninh lương thực cho nước bạn.

Cũng tại Diễn đàn, ông Phạm Văn Hướng chia sẻ: " Tại buổi Gặp mặt của Tổng Bí thư Tô Lâm với 95 nông dân Việt Nam xuất sắc, nhà khoa học của nhà nông năm 2025 vừa qua, chúng tôi hết sức xúc động với phát biểu của Tổng Bí thư, đó là: “Phải đặt người nông dân ở vị trí trung tâm trong toàn bộ tiến trình phát triển, tạo điều kiện để nông dân làm chủ, liên kết, làm giàu chính đáng.

Tại Diễn đàn hôm nay, tôi xin phép được hỏi, thực hiện ý kiến chỉ đạo quan trọng của Tổng Bí thư Tô Lâm, trong thời gian tới, Hội Nông dân Việt Nam và Bộ Nông nghiệp và Môi trường sẽ triển khai những nhiệm vụ, giải pháp gì để hiện thực hóa khát vọng đưa nông dân bước vào kỷ nguyên mới?

Chúng tôi được biết, Hội Nông dân Việt Nam được giao nhiệm vụ:“Vận động nông dân tham gia phát triển sinh kế nông thôn xanh – nông nghiệp số - chuỗi giá trị” theo chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm. Xin đồng chí Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam chia sẻ về những chương trình, kế hoạch mà Hội sẽ triển khai trong thời gian tới để thực hiện chỉ đạo này. Với mỗi người nông dân chúng tôi, sẽ phải hành động, thay đổi như thế nào trong giai đoạn mới hiện nay?".

Ông Phạm Văn Hướng, Nông dân Việt Nam xuất sắc 2025 đặt câu hỏi tại Diễn đàn.

Trả lời câu hỏi này, ông Lê Đức Thịnh, Cục trưởng Cục Kinh tế hợp tác và PTNT (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) cho hay: Những chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm là kim chỉ nam cho toàn ngành nông nghiệp: “Đặt người nông dân ở vị trí trung tâm trong toàn bộ tiến trình phát triển; từ mỗi cánh đồng, nâng tầm thương hiệu quốc gia; từ mỗi làng quê, xây dựng một Việt Nam hùng cường, phồn vinh, hạnh phúc.” Thực hiện chỉ đạo đó, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cùng Hội Nông dân Việt Nam đang tập trung triển khai 4 nhóm nhiệm vụ trọng tâm với kết quả cụ thể:

Thứ nhất, tiếp tục hoàn thiện thể chế, chính sách - đẩy mạnh trao quyền cho nông dân và cộng đồng làm chủ Trong thời gian qua, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã chuyển trọng tâm thể chế từ “quản lý” sang “trao quyền và phục vụ”, lấy người dân, hợp tác xã và doanh nghiệp làm trung tâm của quá trình phát triển nông nghiệp - nông thôn.

Thứ hai, Bộ cũng thực hiện phân cấp quản lý chương trình nông thôn mới và giảm nghèo theo hướng “trao quyền cho xã, huyện chủ động lập kế hoạch – người dân cùng giám sát và quyết định ưu tiên đầu tư”, chuyển từ “hỗ trợ cho dân” sang “hợp tác với dân”.

Thứ ba, phát triển thế hệ “nông dân chuyên nghiệp – nông dân số”. Bộ Nông nghiệp và Môi trường xác định phát triển nguồn nhân lực nông thôn và thế hệ nông dân chuyên nghiệp là đột phá chiến lược trong giai đoạn tới để nông dân thực sự làm chủ công nghệ, thị trường và chuỗi giá trị.

Thứ tư, xây dựng nông thôn văn minh, an ninh, nghĩa tình – nâng tầm không gian sống nông thôn hiện đại Bộ Nông nghiệp và Môi trường xác định xây dựng nông thôn văn minh, an ninh, nghĩa tình không chỉ là một chương trình mục tiêu, mà là chiến lược tổng hợp về phát triển con người, cộng đồng và không gian sống bền vững ở nông thôn Việt Nam trong giai đoạn chương trình mục tiêu quốc gia hợp nhất làm một.