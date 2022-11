Tình trạng sử dụng bóng cười vẫn diễn ra tại một số địa điểm kinh doanh dịch vụ giải trí ở trung tâm TP.Hà Nội

Nhiều trang quảng bá bóng cười khỏi cần tế nhị, lập luôn nick là "Bóng cười H…", nói toạc luôn ra là vận chuyển hỏa tốc đến tận nhà 24/24. Có đối tượng còn đặt các bình khí bơm bóng cười cạnh ban thờ, bát nhang nhà họ như một thứ đồ lễ rồi tung lên mạng, có kẻ dùng trẻ em đứng cạnh các bình bơm bóng để so sánh bình to thế nào, rất phản cảm.

Có trang dùng hình ảnh một cô gái trẻ (không che mặt) nằm nhắm mắt, loã lồ da thịt, bên cạnh và trên cơ thể là cả đống vỏ bóng cười đã sử dụng, với lời rao: "này thì xin thêm bóng, đây, chơi đi". Chúng tôi gọi vào số điện thoại quảng cáo, họ nhận "ship" bình khí cười thật.

Từ những lời quảng cáo đầy "khiêu khích" trên mạng xã hội, chúng tôi nhuộm tóc xanh, đỏ hóa trang thành các dân chơi tìm đến các tụ điểm chơi đêm ở Hà Nội. Những nơi chúng tôi đến, quán nào cũng hứa có bóng cười, vài nơi còn vận chuyển bình, bóng đến tận nhà, tận tụ điểm ăn chơi phục vụ các "thượng đế".

Tại những nơi này, trên bờ tường quán có dòng chữ kêu gọi "Nói không với ma tuý, bóng cười", nhưng góc máy quay buông từ tấm biển đó ra, thì ba bề bốn bên người hít bóng phồng mồm tóp má cả. Không khí đặc quánh, các bạn trẻ hở hang, vật vạ, ngậm ở môi một quả bóng cười tròn xoe, to đùng, sáng trắng, bóng nhẫy.

Phố Mã Mây (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) có tiếng với những địa điểm cho dân chơi thoải mái hít bóng cười. Thậm chí, có những cơ sở kinh doanh từng bị cơ quan chức năng xử phạt nhưng khi chúng tôi đến, nhân viên vẫn tiếp cận mời chào, khẳng định sẵn sàng có "bóng to".

"Em nghĩ đội mình dùng 319 (gói giá tiền khoảng 3,2 triệu đồng - PV) sẽ vừa tầm, trong đấy sẽ có rượu này, gồm 3 loại rượu, bên cạnh đó là có hoa quả, nước suối, kèm theo 5 quả bóng pikachu. Em nhấn mạnh, 5 quả bóng rất là to đấy ạ, to gấp đôi bình thường. Pikahu, bọn em gọi như thế này tức là để nói về bóng cười. Gọi từ lóng như thế cho nó đỡ", nhân viên quán The Circle số 33 phố Mã Mây, phường Hàng Buồm, quận Hoàn Kiếm tiết lộ.

Chính tại quán bar này, cơ quan chức năng từng phát hiện hành vi vi phạm pháp luật, cụ thể là nhân viên của quán giữ người trái pháp luật.

Còn đây là cuộc nói chuyện giữa nhóm PV Điều tra với những người tự nhận là nhân viên quán The Bunker Club (46 Mã Mây, phường Hàng Buồm, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội).

Phóng viên: Bọn em mở cửa đến mấy giờ?

Nhân viên: Mở đến sáng, đến khi hết khách thì thôi… Bao giờ anh về bọn em đóng cửa...

Thấy chúng tôi giả vờ ngần ngừ, nam nhân viên bồi thêm với những hướng dẫn ăn chơi "quên lối về".

"Các anh chị mà mệt quá thì có thể nằm luôn trên quán của chúng em mà ngủ. Vừa có điều hòa mát lạnh, vừa có nhạc để nghe, để ngủ. Sướng nhé! Lúc đấy là phải dịu dịu mấy cái đồ kia rồi; thì đó cũng là lúc các chất hóa học lạ trong người nó xả ra".

Chúng tôi chưa nói gì, cũng chưa vào quán vội, người tự xưng là nữ nhân viên của quán tiếp tục tư vấn: "Anh yên tâm, anh không biết gì thì bọn em sẽ chỉ lối cho anh".

Phóng viên tiếp tục trò chuyện với nhân viên quán The Bunker Club, 46 Mã Mây, phường Hàng Buồm, quận Hoàn Kiếm.

PV: Bọn em có bóng cười không?

Nhân viên: "Có ạ, cái đấy thì quán nào chả có. Phục vụ 24/24 luôn. Anh chơi càng nhiều có khi bọn em còn tặng thêm bóng ấy. Bọn em, khi có công an đến là cất hết bóng, xong tặng lại khách luôn, để bù đắp cho khách".

Nhân viên nữ nỗ lực chèo kéo chốt hạ: "Nói chung là anh cứ việc chơi, còn lại bọn em lo tất".

Nhân viên nam tỏ vẻ thật thà: "Hồi trước em cũng đang tiếp khách, rồi công an đi qua, phải dừng sử dụng "bóng" lại. Thế là ông khách cáu".

Những gì chúng tôi chứng kiến cho thấy, nam nữ nhân viên chèo kéo chào mời khách chơi bóng không hề "chém gió". Vào bên trong, la liệt bóng cười. Có địa điểm, họ bơm bóng cười trước mặt khách, có chỗ, bơm ở trong nhà vệ sinh. Các tiết lộ của họ thật… khó hình dung.

Một vài thanh niên, khi hít bóng vào, mà không chỉ hít một hai quả, có cậu bé, cô bé hít đến 10 quả, 20 quả, họ bắt đầu có biểu hiện mất kiểm soát. Nhảy chồm chồm, giãy đành đạch ra, chiều hả hê lắm. Có cô gái nằm nôn, nằm phủ phục nhẽo nhèo xuống sàn của nhà.

Khi được hỏi, phê pha thế nào, có cô bé xinh xắn trẻ trả lời: Em mới hít tráng miệng có 20 quả. Một nam thanh niên tự dưng giật đùng đùng thì cứ ôm quả bóng to đùng trắng toát mà rung toàn thân, mông cu cậu nhấc cao lên khỏi mặt đi văng. Bóng cũng bay theo. Đùi, tay, mặt mũi cũng lắc điên cuồng.

Bác sỹ Nguyễn Trung Nguyên, một chuyên gia nổi tiếng của Trung tâm Chống độc Bệnh viện Bạch Mai rất có lý sau nhiều năm điều trị cho các nạn nhân khóc vì bóng cười: "Họ bị điên loạn, mất sức khoẻ, liệt chân tay và vận động".

Còn Tiến sỹ Danh dự Lê Trung Tuấn, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Tâm lý Người nghiện (ma tuý) cũng nhấn mạnh bi kịch của bóng cười, là ảo giác và các tổn thương về hệ thần kinh, cũng như hiểm hoạ có thật về "ma tuý trá hình" (bỏ ma tuý vào các sản phẩm "tiêu dùng" hút hít, ăn uống khác - trong trường hợp này là bóng cười). Nhiều bạn trẻ dùng bóng cười xong, bao giờ cũng dùng nhiều loại ma tuý bị pha trộn hoá chất độc hại khác nữa, nên sức tàn phá cơ thể và hệ thần kinh là rất lớn.