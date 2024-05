Cận cảnh 2 dự án giao thông hơn 500 tỷ đồng ở Hà Nội do tập đoàn Thuận An thi công Cận cảnh 2 dự án giao thông hơn 500 tỷ đồng ở Hà Nội do tập đoàn Thuận An thi công

Tại Hà Nội có 2 dự án với tổng đầu tư lên đến 565 tỷ đồng, do tập đoàn Thuận An tham gia hoặc liên danh với các đơn vị khác thi công, trong đó có dự án còn đang dở dang, chưa hoàn thiện.