Cận cảnh mực nước sông Hồng so với mặt cầu Long Biên và Chương Dương chiều tối nay, ngày 10/9

UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Công điện số 14/CĐ-UBND ngày 10/9/2024 về việc tăng cường công tác kiểm soát, đảm bảo an toàn khai thác các công trình cầu trên địa bàn thành phố Hà Nội. Theo đó, do mưa to và dông lốc, đổ nhiều cây xanh, ảnh hưởng đến các công trình hạ tầng kỹ thuật, ngập úng cục bộ. Dự báo tình hình thời tiết còn diễn biến phức tạp, mức nước trên các tuyến sông đang tiếp tục dâng cao, kèm theo mưa lớn, nhất là các khu vực miền núi, có nguy cơ tác động ảnh hưởng mất an toàn đến các công trình vượt sông.

Để đảm bảo cho Nhân dân đi lại an toàn, thuận lợi, ngăn chặn kịp thời các nguy cơ ảnh hưởng tác động và đảm bảo an toàn khai thác đối với các công trình cầu trên địa bàn, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội yêu cầu các quận, huyện, thị xã khẩn trương tổ chức rà soát, kiểm tra, đánh giá toàn bộ các ông trình cầu đang khai thác trên địa bàn quản lý. Kịp thời phát hiện đưa ra biện pháp xử lý đối với công trình có nguy cơ mất an toàn. Đặc biệt, căn cứ thực tế hiện trạng công trình, tình hình nước lũ, quyết định việc tạm dừng hoạt động khai thác kịp thời đối với cầu không đảm bảo hoặc có nguy cơ mất an toàn.

Theo dõi, giám sát thường xuyên tình hình nước lũ trên các tuyến sông, đánh giá các tác động ảnh hưởng đến khả năng khai thác các công trình cầu vượt sông để đưa ra cảnh báo, biện pháp phù hợp. Trong trường hợp cần thiết, dừng hoạt động khai thác để tiến hành sửa chữa, cải tạo. Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội cũng yêu cầu các địa phương tổng hợp danh sách cầu yếu, cầu tạm cần cải tạo, sửa chữa, thay mới để phối hợp với Sở GTVT khi phát sinh sự cố.

Công Khoa