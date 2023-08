Theo cục Thống kê Đà Nẵng, riêng trong tháng 7/2023, doanh thu dịch vụ lưu trú và ăn uống đạt 2.185,2 tỷ đồng, tăng 6,3% so với tháng trước và tăng 30,7% so với tháng cùng kỳ năm 2022. Trong đó, doanh thu lĩnh vực lưu trú ước đạt 1.012 tỷ đồng, tăng 32,4% cùng kỳ; lĩnh vực ăn uống ước đạt 1.173 tỷ đồng, tăng 29,2% so với cùng kỳ. Thời gian qua, Đà Nẵng đã tổ chức hàng loạt hoạt động nhằm thu hút khách du lịch đến thành phố.