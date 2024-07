Cận cảnh tòa nhà vừa bị Hà Nội yêu cầu trả 22,2 tỷ đồng tiền “cắt ngọn”

Từ tháng 12/2023 đến nay, UBND quận Ba Đình đã nhiều lần mời Công ty cổ phần May Lê Trực họp thống nhất giá trị quyết toán, để hoàn trả kinh phí cưỡng chế xử lý vi phạm. Tuy nhiên, Công ty đã viện nhiều lý do, không tham gia các cuộc họp. Ngày 17/5/2024, UBND quận Ba Đình đã có Văn bản số 1121/UBND-QLĐT yêu cầu Công ty cổ phần May Lê Trực thanh toán kinh phí phá dỡ công trình vi phạm trật tự xây dựng, song đến nay đơn vị chưa thực hiện.