Theo ghi nhận của Dân Việt, sáng 8/8, mặt bằng nằm tại góc đường Đồng Khởi - Nguyễn Thiệp, phường Sài Gòn, TP.HCM đang được tất bật thi công. Bảng hiệu Chagee và logo nhận diện Chagee cũng đã được gắn lên ở vị trí trung tâm.

Chagee Đồng Khởi mở cửa trở lại sau hơn 4 tháng quây bạt. Ảnh: Hồng Phúc

Hồi tháng 3/2025, Chagee tuyên bố đây là cửa hàng đầu tiên đánh dấu chính thức gia nhập thị trường Việt Nam. Thời điểm đó, Chagee cũng đang thi công mặt bằng này để chuẩn bị khai trương.

Tuy nhiên, Chagee bị phản ứng dữ dội vì nhiều người phát hiện hãng sử dụng bản đồ có đường lưỡi bò phi pháp. Trước làn sóng phản ứng này, Chagee đã quây bạt xanh cả mặt bằng và "áng binh bất động" từ đó đến nay.

Thời điểm đó, Sở VH-TT TP.HCM cho biết đã phối hợp Công an TP.HCM làm việc với trà sữa Chagee để xem xét, xử lý hành vi cung cấp thông tin do sử dụng hình ảnh đường lưỡi bò phi pháp.

Đại diện Sở khẳng định hành vi vi phạm về cung cấp, sử dụng, truyền đưa thông tin, hình ảnh bản đồ Việt Nam vi phạm chủ quyền quốc gia đều được xem xét, xử lý theo quy định pháp luật.

Sau khi làm việc với đại diện thương hiệu, cơ quan chức năng đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Chagee Việt Nam số tiền 60 triệu đồng vào ngày 26/3. Doanh nghiệp đã chấp hành quyết định xử phạt hành chính.

Sau đó, Chagee im ắng. Cửa hàng đầu tiên dự định khai trương ở Việt Nam cũng không có động tĩnh.

Chagee quây bạt ở ẩn trong thời gian cao trào phẫn nộ và đang gấp rút thi công để mở cửa trở lại. Ảnh: Hồng Phúc

Đến tháng 7/2025, hãng bất ngờ mở cửa hàng mới trên đường Nguyễn Đức Cảnh, phường Tân Hưng, TP.HCM.

Trước khi tái khởi động lại cửa hàng trên đường Đồng Khởi, Chagee cũng đã mở một cửa hàng mới trên đường Nguyễn Thị Minh Khai, phường Bến Thành, TP.HCM.

Trên Fanpage chính thức của Chagee, hãng cũng cho biết sẽ mở lại cửa hàng trên đường Đồng Khởi nhưng không nêu cụ thể thời gian. Bài đăng tiếp tục nhận mưa phẫn nộ từ cộng đồng mạng khi có đến hơn 3.000 lượt “phẫn nộ”.

Chagee là thương hiệu trà sữa lớn Trung Quốc và được xem là đối thủ cạnh tranh lớn của Starbucks. Chagee được thành lập tại tỉnh Vân Nam, Trung Quốc vào năm 2017 với logo màu đỏ hình “cô gái hí kịch”.

Hiện Chagee có hơn 6.000 cửa hàng trên toàn cầu, như Malaysia, Singapore, Thái Lan, Mỹ... Trong khi đó, làn sóng giận dữ, kêu gọi tẩy chay Chagee tại Việt Nam vẫn đang diễn ra.