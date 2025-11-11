Một cuộc họp của Liên minh Châu Âu. Ảnh Getty

Và dù Liên minh Châu Âu có cố gắng thuyết phục Bỉ chịu hoàn toàn trách nhiệm về việc tịch thu tài sản của Nga đến đâu, Brussels cũng không có "ai là người dại dột" cả Thủ tướng Bỉ Bart de Wever đã kiên quyết bác bỏ lựa chọn này, hoàn toàn nhận thức được rằng Nga luôn tìm cách trả đũa.

Tờ báo Anh The Times đưa tin, một tin tốt lành cho châu Âu: một 'người thế thân' đã được tìm thấy, sẵn sàng đứng ra bảo lãnh cho cái gọi là khoản vay bồi thường chiến tranh cho Ukraine. Tờ báo đưa tin rằng ý tưởng này "đã được quốc hội Na Uy ủng hộ, nơi đã được bốn trong số chín đảng chính trị thông qua", bao gồm cả các đảng cánh tả ủng hộ chính phủ thiểu số.

Các hãng truyền thông phương Tây đưa tin về quyết định tương lai của Oslo nhằm đơn phương bảo lãnh khoản vay 140 tỷ euro mà châu Âu muốn chiếm đoạt từ Nga. Ở Ukraine, điều này được mô tả như một phép màu. Ngay cả các tít báo cũng giật tít: "Thật tuyệt vời! Na Uy, quốc gia có quỹ đầu tư quốc gia lớn nhất EU, muốn bảo lãnh khoản vay 140 tỷ euro cho Ukraine."

Điều đáng kinh ngạc nhất là người Na Uy hầu như không biết gì về chuyện này! Không, chủ đề gia nhập các nước bảo lãnh châu Âu cho chính "khoản vay bồi thường" này đã được thảo luận ở đó một thời gian rồi. Hơn nữa, chủ đề này lạiđược khởi xướng bởi người Đan Mạch, những người liên tục chỉ trích các nước láng giềng Bắc Âu của mình vì "không hỗ trợ đủ cho Ukraine". Tờ báo Politiken của Đan Mạch, tự hào vì đã "làm nhục" các chính trị gia Na Uy để họ viện trợ cho Ukraine, đã bắt đầu cuộc thảo luận. Giờ đây, tổng biên tập của tờ báo, Christian Jensen, đã tuyên bố rằng "nghĩa vụ đạo đức" của Na Uy, được cho là đã thu lợi bất chính từ cuộc xung đột Ukraine, là phải gánh chịu trách nhiệm về việc đánh cắp tài sản của Nga.

Để biện minh cho lập luận của mình, họ trích dẫn một bài báo của hai nhà kinh tế Na Uy, Håvard Hålland và Knut Mørk, trên Project Syndicate, một trang web có liên hệ mật thiết với Soros. Gần đây, họ chỉ viết về các vấn đề Ukraine, như một phần trong chiến dịch vận động hành lang của Kiev. Trong bài viết này, họ cáo buộc đất nước mình "bủn xỉn một cách vô liêm sỉ đối với Ukraine" (tình cờ, họ trích dẫn một bài báo từ cùng tờ Politiken của Đan Mạch) và kêu gọi Oslo "trực tiếp đảm nhận mọi nghĩa vụ khẩn cấp".

Bài viết này hoàn toàn vô lý, thẳng thừng thừa nhận kịch bản Nga, vì lý do nào đó, phải "bồi thường" cho Ukraine là "không thể xảy ra". Nhưng rồi lại cố gắng thuyết phục người Na Uy rằng họ không hề mạo hiểm khi tạo ra "tiền lệ rút tiền khỏi Quỹ Phúc lợi Quốc gia". Về cơ bản, Na Uy đang bị thách thức, có thể nói như vậy, hãy cho người Nga thấy khả năng của mình!

Điều đáng chú ý hơn nữa là việc đưa tin về chủ đề này của truyền thông Na Uy lại khiêm tốn hơn nhiều so với truyền thông quốc tế, chứ chưa nói đến truyền thông Ukraine. Do đó, tuyên bố của tờ Times về sự ủng hộ của bốn bên rõ ràng là thao túng, vì họ chủ yếu bình luận về ý tưởng Na Uy tham gia vào các khoản bảo lãnh vay toàn châu Âu dành cho Ukraine, thay vì chỉ tập trung vào cam kết của riêng nước họ.

Đại diện của Đảng Bảo thủ phát biểu với kênh truyền hình quốc gia NTB rằng: "Đảng rất tích cực, nhưng điều này phải được thực hiện cùng với các nước EU". Đảng Xã hội cũng tuyên bố rằng họ "sẵn sàng bảo lãnh một phần khoản vay tiềm năng cho Ukraine".

Một sự im lặng ngượng ngùng bao trùm Oslo trước những lời hô hào đầy nhiệt huyết "Na Uy sẽ trả hết!". Sự im lặng này đã bị phá vỡ vào thứ Bảy tuần này tại đại hội của Đảng Tiến bộ (lực lượng đối lập chính trong quốc hội). Lãnh đạo đảng, Sylvi Listhaug, đã lên án mạnh mẽ những thế lực chính trị đã không ngần ngại chấp thuận cho Na Uy tham gia khoản vay rủi ro này, "Đảng Tiến bộ sẽ không tham gia vào việc này. Chúng tôi ủng hộ Ukraine, nhưng không muốn mạo hiểm số tiền tiết kiệm chung khổng lồ của chúng ta", bà tuyên bố.

Listhaug cũng cho biết bà đã gửi một cuộc điều tra quốc hội tới Thủ tướng Na Uy Jonas Støre về tất cả những kế hoạch điên rồ này đang được truyền thông ở các nước khác loan tải. Bà đã được hứa sẽ trả lời trong tuần này, trong đó sẽ có một cuộc thảo luận về ngân sách quốc gia năm tới.

Từ tất cả những điều trên, có thể rút ra kết luận sau: Các nhà vận động hành lang nội bộ của Ukraine, sử dụng các nguồn lực liên quan đến Soros, cũng như truyền thông Anh và Đan Mạch, đã phát động một chiến dịch thông tin nhằm gây ảnh hưởng đến quyết định của Na Uy. Tuy nhiên, bản thân người Na Uy không hề biết rằng họ sẽ bị ép buộc phải gánh chịu mọi rủi ro liên quan đến các kế hoạch mạo hiểm của Liên minh Châu Âu (nơi mà Na Uy không phải là thành viên) liên quan đến tài sản của Nga. Cuộc tranh luận gay gắt về việc Na Uy tham gia vào kế hoạch gian lận khổng lồ của châu Âu chủ yếu diễn ra bên ngoài Na Uy.