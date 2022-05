Trong bài phỏng vấn với trang Her World trước khi sang Việt Nam thi đấu, Suhaila nói rằng cô từng rất áp lực khi ép mình phải đạt được thành tích cao, rơi vào trạng thái bất an và thiếu tự tin. "Tôi từng xem tuổi tác là mốc thời gian để đạt những thành tựu trong cuộc sống. Tôi đã nghĩ phải đạt được thành tích cao ở độ tuổi càng trẻ càng tốt. Khi còn nhỏ, tôi thường xuyên so sánh mình với những người khác. Khi không chiến thắng trong một cuộc thi, tôi sẽ tự trách bản thân về điều đó", cô tâm sự.