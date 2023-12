Công an Hà Nội gồng mình làm nhiệm vụ từ sáng sớm đến đêm trong giá lạnh 10 độ C Công an Hà Nội gồng mình làm nhiệm vụ từ sáng sớm đến đêm trong giá lạnh 10 độ C

Hà Nội đang bước vào những ngày lạnh nhất kể từ đầu mùa đông đến nay, nhưng các chiến sĩ Cảnh sát giao thông, Cảnh sát cơ động, cảnh sát hình sự, công an phường... vẫn căng mình, bám đường đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên các tuyến phố.