Sydney, Australia: Sydney có một lợi thế lớn so với các lễ đón năm mới lớn khác trên thế giới. Nhờ múi giờ hướng đông, đây là một trong những bữa tiệc chào đón năm mới đầu tiên. Cả triệu người tham dự tập trung trên thuyền hoặc trên bờ biển, sẵn sàng chiêm ngưỡng màn trình diễn ánh sáng trên Cầu Cảng và Nhà hát Lớn. Thời điểm lễ hội diễn ra vào cao điểm mùa hè ở Australia, do đó, thời tiết đỡ lạnh hơn so với hầu hết bữa tiệc năm mới ở bắc bán cầu. Ảnh: Time Out.