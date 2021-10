Trò chuyện với diễn viên trẻ Ngọc Anh, người sắp xuất hiện trên màn ảnh với vai cô y tá vào một chiều mưa. Cô y tá này dù xuất thân ở nông thôn nhưng có lối sống hiện đại và tính cách trẻ trung, y như cái tên của bộ phim "Phố trong làng".

Nghe cách Ngọc Anh chia sẻ, người ta có cảm giác cô khá khiêm tốn và hết mình trong công việc. Cô thích nói về những việc đã làm được hơn là các dự định tương lai. Nữ diễn viên trẻ sinh năm 1996 đang nỗ lực từng ngày để xem bản thân mình đi được tới đâu và để thoả mãn niềm đam mê được hoá thân vào nhiều thân phận trên màn ảnh.

Cơ duyên nào đưa Ngọc Anh đến với vai chính trong phim "Phố trong làng"? Cảm nhận của bạn như thế nào về vai diễn này?

Tôi được nhận vai cô y tá Ngọc trong phim "Phố trong làng" là do bản thân "tự vận động".

Tham gia casting, đạo diễn cảm thấy tôi phù hợp với vai diễn là bước đầu tiên để tôi làm quen với vai diễn trước. Không chỉ riêng với "Phố trong làng" mà nhiều phim trước tôi tham gia đều như vậy. Có thể, tôi đã quen với ê-kíp làm phim nhưng tôi vẫn muốn được casting để thử vai trước khi đảm nhận.

Không biết có phải là do mình kém may mắn hay không (cười), chứ từ khi tham gia nghiệp diễn xuất tới giờ, chưa có may mắn nào "từ trên trời rơi xuống" dành cho tôi cả. Các vai diễn đều phải do bản thân tìm tòi, thử vai cho phù hợp cũng là để biết mình đủ sức đảm đương vai diễn. May mắn, tôi được các đạo diễn tin tưởng, trao cơ hội để thử sức mình.

Vai diễn của Ngọc Anh trong phim "Phố trong làng" có khác gì với vai diễn trong các phim trước mà bạn từng tham gia?

- Đây là vai diễn về đề tài nông thôn đầu tiên mà tôi tham gia. Bộ phim này dù mang màu sắc thôn quê nhưng vẫn giữ được sức trẻ và tính hiện đại. Ngọc cũng là nhân vật đầu tiên mà tôi được "trở về" đúng độ tuổi 25 của mình.

"Phố trong làng" là bộ phim được ê-kíp rất chú trọng tới phần tạo hình. Từng cảnh vật nhỏ trong nhà, cho tới những ngoại cảnh mà đoàn làm phim chọn, đều cố làm sao để mang lại khung hình đẹp nhất, chọn lọc nhất khiến khán giả mãn nhãn.

Tạo hình của Ngọc trong phim là cô y tá trẻ, dù ở vùng nông thôn, nhưng vẫn có nét hiện đại, trẻ trung, nhiệt huyết và sôi động của thành phố. Đây cũng là điều đặc biệt, đúng với cái tên của bộ phim là "Phố trong làng". Ngọc xuất thân trong một gia đình không quá khó khăn. Tôi và ê-kíp cố gắng để khắc họa một cô gái xinh đẹp, đơn giản nhưng không đơn điệu, qua trang phục, make-up để làm sao toát lên được hình ảnh một nhân vật thú vị, không nhàm chán.

Đây cũng là một vai diễn có tạo hình xinh đẹp nhất trong nhiều vai tôi từng đảm nhận. Bên cạnh đó, cá tính của Ngọc cũng làm cho cô nổi bật, không phải mô-tuýp nhân vật quá hiền lành, mờ nhạt. Nội tâm của nhân vật cũng biến chuyển khéo léo trong phim, "mềm nắn, rắn buông".

Ngọc luôn mềm mại khi cần thiết, không phải lúc nào cũng chọn cách đương đầu. Cô luôn tự thân vượt qua nhiều khó khăn mà không hề dựa dẫm vào bất kỳ một ai. "Yêu thì phải nói" là quan điểm của Ngọc trong phim. Bản thân tôi khi diễn vai Ngọc cũng học hỏi được nhiều điều, bởi mình còn trẻ mà (cười).

Ở vai diễn này, bạn có phải tiết chế cảm xúc để không lẫn với những nét tính cách của Hân ở "Mặt nạ hạnh phúc"?

- Đối với vai Hân, tôi được cháy, được bùng nổ hết mình với cảm xúc qua từng phân cảnh. Tính cách của Hân khiến mọi việc đều được "đẩy" lên tới chạm ngưỡng của nó.

Ngọc là một dạng vai thuộc kiểu nữ tính, nhẹ nhàng, vì thế, tôi phải dành nhiều thời gian để "thoát" ra khỏi dạng vai này mà tôi từng đảm nhận trước đây. "Nhìn vậy mà không phải vậy" chính là điều khác biệt và cũng là điều mà tôi khai thác nội tâm nhân vật. Ngọc không hề "một màu" mà cô ấy có một tính cách đa chiều, đan xen nhiều cảm xúc khác nhau. Vai Ngọc cũng là vai yêu cầu ở tôi nhiều nỗ lực hơn khi thể hiện. Nhưng chính vì cái sự đa màu sắc đó, vai diễn cũng sinh động, gần gũi với khán giả hơn.

Khi mới vào nghề, tôi từng nghe các anh, chị đi trước nói rằng: "Diễn vai hiền lành, mờ nhạt mới thực sự khó". Khi ấy tôi cũng hơi băn khoăn, nhưng đúng là sau khi trải nghiệm nhiều dạng vai khác nhau, đúng là khán giả thường dễ nhớ vai diễn nào gai góc, cá tính. Ngọc là cô gái biết tiết chế, điều tiết mọi thứ ở một mức độ vừa phải. Điều đặc biệt nhất của vai Ngọc đó là khán giả sẽ phải thốt lên khi xem phim: "Ơ, sao tưởng con bé này hiền lành lắm kia mà!".

Đối với vai Ngọc, tôi phải làm một điều khá khó đó là "làm mới những điều đã cũ", chứ không phải làm cái mới hoàn toàn. Những cảm xúc cũ phải được "bấm F5" lại, đó cũng là thử thách.

Bạn đã chuẩn bị những gì để đảm nhận vai Ngọc?

- Bên cạnh những việc như nghiên cứu tâm lý nhân vật, thuộc và hiểu kịch bản, tôi luôn thích và đầu tư công sức để chuẩn bị trang phục cho từng nhân vật mà tôi đảm nhiệm. Việc sử dụng từng bộ trang phục ở các cảnh khác nhau trong phim cũng giúp cho mình chuẩn bị được tâm lý để hóa thân vào nhân vật làm sao cho phù hợp nhất.

Vừa đảm bảo được mặt nội dung, vừa đảm bảo phần tạo hình để khán giả cảm được cái đẹp của vùng nông thôn. Đây cũng là tư duy của ê-kíp làm phim "Phố trong làng".

Trong phim, Ngọc là y tá, vì vậy mọi kỹ năng có liên quan tới công việc này đòi hỏi nhân vật trong phim phải thuần thục. Tôi phải tìm hiểu và hỏi rất kỹ về kỹ năng băng bó, sơ cứu vết thương. Hơi tiếc một điều đó là khi diễn trong phim, tôi lại dành hơi ít thời gian để thực hành, vì thế cũng có chút bỡ ngỡ khi lần đầu diễn cảnh Ngọc sơ cứu.

Trong quá trình làm phim, Ngọc Anh gặp thuận lợi và khó khăn gì?

- Thuận lợi đó là Ngọc và tôi cùng giống nhau ở tính cách, ít khi thể hiện cảm xúc sâu thẳm nhất trong lòng mình bởi đều "sợ" người khác phải lo lắng hay thấy phiền vì mình. Bên cạnh đó, tôi được sự giúp đỡ rất tận tình của anh chị em trong ê-kíp, đặc biệt là đạo diễn Mai Hiền, người chỉ bảo tôi từng chút một và cũng là người cực kỳ tâm lý.

Đoàn làm phim "Phố trong làng" phải quay phim trong bối cảnh dịch Covid-19 đang diễn biến hết sức phức tạp. Vì quay phim bị gián đoạn, nên càng về sau khối lượng công việc càng nặng và yêu cầu sự tập trung cao độ của tất cả các anh chị em. Nhiều lần chúng tôi phải động viên nhau vượt qua, để hoàn thành bộ phim.

Ngọc là một cô gái tháo vát, nhanh nhẹn, điều này lại trái ngược với cô gái Ngọc Anh (cười) ở ngoài đời. Ở ngoài đời, tôi khá vụng về nên khi vào vai Ngọc cũng có chút khó khăn.

Vốn là "tay ngang" tham gia nghiệp diễn xuất, bạn có bị "ngợp" khi đóng phim? Ngọc Anh đã làm gì để hoàn thiện và khẳng định mình với khán giả?

- Tôi luôn ý thức mình là "tay ngang", là diễn viên không chuyên. Thậm chí cách đây 3 năm, tôi còn không dám thừa nhận mình là diễn viên. Khi nói về bản thân tôi hay tự ti vì mình không được đào tạo một cách chuyên sâu, bài bản.

Nhưng cũng chính vì sự tự ti đó làm cho tôi rất nghiêm túc trong công việc của mình. Sau 3 năm, tôi cảm nhận rằng sự nghiêm túc chính là điều kiện quan trọng để tôi bước tiếp trên con đường diễn xuất của mình. Tôi luôn trân trọng mọi cơ hội tới với mình, để mình thử nghiệm, để đặt mình vào các hoàn cảnh khác nhau, từ đó hiểu bản thân mình hơn.

Cơ hội được tham gia, cọ xát với vai diễn luôn là điều mà tôi trân quý. Vì bản thân không có 4, 5 năm được đào tạo cơ bản ở trong trường nên tôi luôn phải học tập từng ngày trên trường quay, dù là điều nhỏ nhất.

Tôi có tính hay dằn vặt, trăn trở khi bản thân vấp ngã hoặc chưa đạt được kỳ vọng của bản thân, tôi cầu toàn và thường hướng tới sự hoàn hảo nhất có thể.

Bạn có nhắn nhủ gì tới những cô gái "tay ngang" giống như bạn cách đây 3 năm?

Đầu tiên, phải xác định rõ đam mê đủ lớn với bộ môn diễn xuất. Tôi luôn tiếc nuối vì xác định điều này hơi muộn. Vì vậy, xuất phát điểm cũng không thuận lợi.

Lời khuyên của tôi là hãy cứ dũng cảm bước đi. Đừng áp lực phải đạt được thành tích này, danh hiệu kia. Cứ yêu, cứ học hỏi và cứ cháy hết mình cùng với đam mê diễn xuất. Khi đó, bạn sẽ nhận ra được nhiều khả năng mới trong con người mình.

Sau vai diễn "Phố trong làng", bạn có thể bật mí một số dự án tiếp theo của mình hay không?

- Tôi là một người thích tập trung vào một việc mà mình cho là quan trọng nhất. Chính vì thế tôi ít khi "ôm đồm" nhiều thứ, một phần cũng vì biết bản thân không phải là một người "đa zi năng". Tôi xác định sẽ theo nghiệp diễn xuất nên dành trọn tâm huyết và thời gian cho "Phố trong làng".

Quan điểm của Ngọc Anh như thế nào là một người phụ nữ hiện đại?

- Tôi thích những tiếng nói nữ quyền nhẹ nhàng nhưng có sức lan tỏa. Với tôi, người phụ nữ hiện đại là không lệ thuộc và chủ động trong mọi tình huống. Tôi luôn đón nhận mọi thứ với tâm thế sẵn sàng, không phải để chọn đương đầu mà cố gắng "mềm nắn, rắn buông" như cô y tá Ngọc vậy.

Nhân ngày 20/10, bạn có lời nhắn nhủ nào tới "một nửa xinh đẹp của thế giới"?

- Tôi xin gửi tới các bà, các mẹ và chị em phụ nữ lời chúc luôn luôn rạng rỡ, xinh đẹp như những bông hoa. Không chỉ trong ngày 20/10 mà còn ở tất cả những ngày khác nữa. Chúng ta hãy luôn tỏa sáng, cả vẻ đẹp nội tâm và bên ngoài.

Diễn viên Ngọc Anh sinh năm 1996, từng là sinh viên của trường ĐH Công đoàn. Từ năm 18 tuổi, cô đã là gương mặt có tiếng trong làng mẫu ảnh. Lấn sân sang điện ảnh một cách tự nhiên, cô gái trẻ tìm được đam mê của mình. Vai diễn đầu đời của nữ diễn viên này là vai Bảo thanh trong webdrama học đường "Người ở bên khi tôi 16". Sau đó, cô ghi dấu ấn trong một loạt các bộ phim như vai diễn Thuỳ trong “Chạy trốn thanh xuân”, cô thư kí trong “Lựa chọn số phận”, vai Vân trong “Lửa ấm”. Đặc biệt, Ngọc Anh để lại ấn tượng cho khán giả với vai Hân trong "Mặt nạ hạnh phúc".

