Vũng Tàu và Côn Đảo hiện nay đều thuộc TP.HCM. Theo Công ty Cổ phần Tàu cao tốc Phú Quốc (Phu Quoc Express), doanh nghiệp vận hành tuyến tàu thủy cao tốc Vũng Tàu - Côn Đảo, dịch vụ sẽ tạm ngưng từ ngày 3/9 (sau Lễ Quốc khánh) để công ty bảo dưỡng tàu Thăng Long.

Theo thông báo của công ty, tàu Thăng Long với hơn 1.000 chỗ ngồi cho hành khách sẽ ngừng chạy đến khi công ty có thông báo khác.

Theo dự kiến, Phu Quoc Express sẽ vận hành tuyến tàu thủy cao tốc này trở lại trong tháng 12/2025.

Tàu Thăng Long tại bến tàu thủy du lịch ở Vũng Tàu. Ảnh tư liệu: Trần Nga

Trong thời gian tuyến Vũng Tàu - Côn Đảo tạm ngưng hoạt động để bảo dưỡng tàu, hành khách có nhu cầu đi Côn Đảo bằng đường biển vẫn có thể xuất phát từ Trần Đề (Cần Thơ) theo tuyến Trần Đề - Côn Đảo (2 chiều, chạy hàng ngày).

Công ty còn giảm giá vé cho hành khách tuyến Trần Đề - Côn Đảo từ 15/9 đến hết 15/12. Theo đó, giá vé người lớn chỉ từ 350.000 đồng/lượt; trẻ em (6–11 tuổi) còn 297.000 đồng/lượt; giá cho người cao tuổi/người khuyết tật chỉ từ 280.000 đồng. Vé VIP có giá 490.000 đồng.

Giai đoạn gần cuối tháng 7 vừa qua, Phu Quoc Express buộc phải tạm dừng tuyến Vũng Tàu - Côn Đảo do ảnh hưởng của bão số 3 (Wipha). Sau khi hết bị ảnh hưởng của bão, tàu đã chạy lại đến nay.