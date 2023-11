Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, đoàn công tác Công an tỉnh Hà Tĩnh do Đại tá Nguyễn Hồng Phong, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh làm trưởng đoàn đã đến nhà trao quyết định thăng cấp bậc hàm từ Thượng úy lên Đại úy trước di ảnh Trần Trung Hiếu cán bộ Công an xã Xuân Hồng, huyện Nghi Xuân đã anh dũng hy sinh trong lúc làm nhiệm vụ.