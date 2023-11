Sáng ngày 17/11, Đại tá Nguyễn Hồng Phong-Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh thông tin, đơn vị đang báo cáo Bộ Công an, đề xuất truy thăng cấp bậc cho thượng úy Hiếu, cán bộ công an xã Xuân Hồng, huyện Nghi Xuân lên đại úy. Bên cạnh đó, hồ sơ, đề xuất cấp có thẩm quyền công nhận liệt sĩ đối với thượng úy Trần Trung Hiếu.

Đại tá Nguyễn Hồng Phong-Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh nói: "Thượng úy Hiếu là cán bộ công an xã có năng lực, bám chắc địa bàn. Sự hi sinh của anh ấy là mất mát rất lớn đối với đơn vị".

Thượng úy Trần Trung Hiếu.

Thượng úy Trần Trung Hiếu, (31 tuổi, là cán bộ Công an xã Xuân Hồng, Công an huyện Nghi Xuân) trong lúc làm nhiệm vụ đã hi sinh vào hồi 6 giờ 35 phút ngày 17/11/2023.

Sau 4 ngày được đội ngũ y bác sĩ tận tình cứu chữa, sáng 17/11, do vết thương nặng, Thượng úy Hiếu không qua khỏi. Thi thể Thượng úy Hiếu được chuyển về nhà bố mẹ tại tổ dân phố Thanh Chương, thị trấn Tiên Điền, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh.

Trước đó vào khoảng 15h45 ngày 13/11, thượng úy Trần Trung Hiếu đang làm nhiệm vụ tại đền chợ Củi tại xã Xuân Hồng, huyện Nghi Xuân thì phát hiện đối tượng Trần Trọng Gia Bảo (SN 1997), trú tại thôn 1, xã Xuân Hồng nghi vấn mua bán trái phép chất ma túy với một người khác nên đã áp sát để bắt quả tang. Tuy nhiên, bất ngờ đối tượng Trần Trọng Gia Bảo đã dùng kéo đâm vào cổ và vùng ngực của thượng úy Hiếu khiến anh bị thương rất nặng, được chuyển đến Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa tỉnh Nghệ An để điều trị.

Đối tượng Trần Trọng Gia Bảo (SN 1997, ở thôn 1, xã Xuân Hồng) đã bị khống chế và đưa về trụ sở công an. Đối tượng này đã bị khởi tố về tội giết người.

Lễ viếng Thượng úy Trần Trung Hiếu bắt đầu từ 12 giờ 15 phút ngày 17/11 đến 12 giờ 45 phút ngày 18/11, tại Tổ dân phố Thanh Chương, Thị trấn Tiên Điền, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh. Lễ truy điệu bắt đầu từ 13 giờ ngày 18/11/2023, an táng tại nghĩa trang A Bạch, Thị trấn Tiên Điền, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh.