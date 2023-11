Hoàn cảnh khó khăn của gia đình Đại úy Trần Trung Hiếu vừa hy sinh do bị đâm khi làm nhiệm vụ

Trước sự hy sinh anh dũng của Thượng úy Trần Trung Hiếu, Công an tỉnh Hà Tĩnh đã báo cáo, đề xuất và Bộ trưởng Bộ Công an đã ký quyết định thăng cấp bậc hàm từ Thượng úy lên Đại úy đối với đồng chí Trần Trung Hiếu.

Hoàn cảnh khó khăn, thời gian qua, gia đình Thượng úy Trần Trung Hiếu sinh sống nhờ tại nhà bố mẹ vợ.

Năm 2018, anh Hiếu kết hôn với chị Hà Thị Cẩm Tú (30 tuổi, xã Xuân Lĩnh, huyện Nghi Xuân), hiện đã có với nhau hai con, bé Trần Thủy Ngân (3 tuổi) và Trần Nam Khánh (10 tháng tuổi).

Chị Hà Thị Cẩm Tú (vợ anh Hiếu) là cán bộ hợp đồng điều dưỡng tại Bệnh viện Đa khoa huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh). Do 2 con còn nhỏ, thường xuyên đau ốm, hoàn cảnh kinh tế khó khăn nên vợ chồng anh Hiếu, chị Tú vẫn chưa thể xây cất nhà để ra ở riêng. Lâu nay, hai vợ chồng anh Hiếu sinh sống tại nhà bố mẹ vợ tại thôn 3, xã Xuân Lĩnh, huyện Nghi Xuân.

Do sinh thiếu ngày, bé Trần Thủy Ngân không được mạnh khỏe những các bé cùng trang lứa, thường xuyên đau ốm.

Cấp trên, đồng đội của anh Hiếu động viên gia đình.

Bà Phan Thị Hà (mẹ vợ của anh Hiếu) khóc, nói: "Con tôi mang thai được 27 tuần tuổi thì chuyển dạ. Cháu vừa lớn lên vừa phải hoàn thiện cơ thể, nhất là mắt, tim và phổi. Được sự yêu thương, chăm sóc của ông bà và bố mẹ, cháu dần lớn lên từng ngày. Khi Hiếu bị trọng thương đang điều trị tại bệnh viện, lúc nào cháu cũng hỏi "khi nào bố về?" mà gia đình chúng tôi không cầm được nước mắt. Cháu thứ hai, mới 10 tháng tuổi, những ngày này, các cô, chú ở Công an huyện Nghi Xuân thường xuyên có mặt để hỗ trợ gia đình chúng tôi".

Thượng tá Nguyễn Trung Kiên - Phó Giám đốc Công an tỉnh thăm hỏi, động viên gia đình anh Hiếu tại xã Xuân Lĩnh, huyện Nghi Xuân.

Dù khóc cạn nước mắt vì thương chồng, nhưng chị Hà Thị Cẩm Tú vẫn cố gắng gượng mạnh mẽ để xoay xở lo chi phí.

Chị Tú nói trong nước mắt: "Mấy ngày anh Hiếu gặp nạn, dù đau lòng lắm tôi vẫn cố gắng xoay xở để lo chi phí. Gia đình cũng nhận được sự giúp đỡ, hỗ trợ lãnh đạo tỉnh, Ban giám đốc Công an tỉnh và đồng đội của anh ấy. Tôi không biết phải sống ra sao khi mất đi anh ấy".

Về hoàn cảnh, anh Hiếu là con đầu gia đình thuần nông. Vừa qua, Công an tỉnh Hà Tĩnh tổ chức lễ phát động quyên góp ủng hộ gia đình anh Hiếu.

Với truyền thống “Tương thân, tương ái”, “Vì nghĩa tình đồng đội”, các cán bộ, chiến sĩ chia sẻ, động viên, giúp đỡ với hoàn cảnh gia đình đồng chí Trần Trung Hiếu.

Câu chuyện nỗ lực vượt khó, mưu trí, dũng cảm, tận tụy trong công việc của anh Trần Trung Hiếu là tấm gương sáng, bông hoa đẹp trong vườn hoa học tập và thực hiện 6 Điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân của Công an tỉnh Hà Tĩnh.



Anh Trần Trung Hiếu hy sinh trong lúc đang làm nhiệm vụ khi tuổi đời còn rất trẻ, nhiều giấc mơ dang dở và 2 đứa con thơ thường xuyên đau ốm.

Thượng tá Nguyễn Trung Kiên - Phó Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết: "Trước tấm gương dũng cảm truy bắt tội phạm của đồng chí Trần Trung Hiếu, thấu hiểu hoàn cảnh khó khăn của đồng chí, Ban Giám đốc Công an tỉnh với nỗ lực cao nhất để dốc sức, tạo mọi điều kiện tốt nhất để đội ngũ y, bác sĩ cứu chữa, điều trị cho đồng chí Hiếu.

Cùng với đó, chỉ đạo Công an huyện Nghi Xuân, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh hỗ trợ gia đình những ngày đồng chí Hiếu điều trị, tất cả chung sức, đồng lòng sẻ chia với đồng chí, đồng đội. Trong đó, Hội Phụ nữ Công an huyện chăm sóc các bé, Câu lạc bộ Ngân hàng máu sống, các thành viên sẵn sàng để hiến máu trong quá trình điều trị…

Dù được các bác sĩ tận tình chăm sóc cứu chữa, nhưng do vết thương quá nặng nên Thượng úy Hiếu đã hy sinh vào 6 giờ 35 phút ngày 17/11/2023, sau 4 ngày điều trị tại bệnh viện. Đây là mất mát lớn đối với gia đình, người thân, đồng đội...".