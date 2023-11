Truy tặng Huy hiệu “Tuổi trẻ dũng cảm” cho Đại úy Trần Trung Hiếu

Trước sự hy sinh của Đại úy Trần Trung Hiếu, Ban Chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã ban hành quyết định truy tặng Huy hiệu "Tuổi trẻ dũng cảm" cho anh.

Đại úy Trần Trung Hiếu. Ảnh: PV

Trước đó, khoảng 15h45 ngày 13/11, Đại úy Trần Trung Hiếu, cán bộ Công an xã Xuân Hồng, huyện Nghi Xuân (tỉnh Hà Tĩnh) đang làm nhiệm vụ tại đền chợ Củi (Nghi Xuân), phát hiện đối tượng Trần Trọng Gia Bảo (SN 1997, trú tại thôn 1, xã Xuân Hồng, huyện Nghi Xuân) mua bán trái phép chất ma túy nên đã áp sát để bắt quả tang.

Khi Đại úy Hiếu tiến hành áp sát, bất ngờ bị đối tượng dùng kéo đâm nhiều nhát vào người, gây thương tích nặng.

Thay mặt Ban Giám đốc, cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Hà Tĩnh, Đại tá Nguyễn Hồng Phong - Giám đốc Công an tỉnh đã bày tỏ sự tiếc thương, chia buồn sâu sắc với những đau thương, mất mát của thân nhân Đại úy Trần Trung Hiếu.



Trong 4 ngày qua, cán bộ, chiến sĩ Công an Hà Tĩnh, Nghệ An và người thân, người dân hiến máu để cứu Đại úy Trần Trung Hiếu. Mặc dù đã được các y, bác sĩ Bệnh viện Đa khoa thành phố Vinh, Bệnh viện Hữu Nghị Đa khoa Nghệ An, đoàn bác sĩ Bệnh viện Việt Đức tận tình, nỗ lực cứu chữa, đồng đội, gia đình và người thân hết lòng chăm sóc, nhưng do vết thương quá nặng, Đại úy Trần Trung Hiếu đã ra đi vào lúc 6 giờ 35 phút ngày 17/11/2023.