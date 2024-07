Đường nhựa trải tận ruộng, nông dân ngoại thành Hà Nội tất bật ra đồng cấy lúa bằng xe đạp điện

Nhờ canh tác theo SRI, năng suất lúa cao hơn nhiều so với canh tác truyền thống, với năng suất khoảng 1,8 tạ/sào và giá bán hiện ở mức 35.000 đồng/kg, người trồng lúa nếp cái hoa vàng luôn có thu nhập cao hơn 2 - 3 lần so với các giống lúa nếp khác và cao hơn 4 lần so với lúa tẻ.