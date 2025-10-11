Gần 10% người trong độ tuổi lao động mắc bệnh suy thận không triệu chứng

Bạn trẻ bất ngờ phát hiện suy thận

Theo thông tin từ PGS.TS Nguyễn Bách, chuyên gia Nội Thận, Bệnh viện Thống Nhất ngày càng nhiều người trẻ mắc suy thận. Đáng nói, bệnh nhân thường phát hiện khi đã ở những giai đoạn cuối.



Cùng vấn đề, Giám đốc Bệnh viện Thống Nhất, PGS.TS.BS Lê Đình Thanh, thông tin: Theo một khảo sát của bệnh viện, tỷ lệ người dân trong độ tuổi lao động mắc bệnh thận nhưng không có triệu chứng lên tới 9,8%. Nếu không tầm soát, bệnh có thể tiến triển thành bệnh thận mạn.



Bệnh nhân suy thận sinh năm 2007 được điều trị tại bệnh viện Thống Nhất. Ảnh: Nguyệt Minh

Chia sẻ với Dân Việt, em N.N.K.V (sinh năm 2007, Long An) - một bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Thống Nhất cho biết em được phát hiện bệnh vì thấy chân tay bỗng dưng bị phù nề. Trước đó, em hoàn toàn không nghĩ mình có khả năng bị suy thận.

Còn đối với em T.B.Q (sinh năm 2007, TP.HCM), sau khi đi khám vì một cơn đau bụng dữ dội, em bất ngờ nhận chẩn đoán suy thận.

Khi phát hiện bệnh, Q cho biết em khá ngỡ ngàng vì không nghĩ mình mắc căn bệnh này ở độ tuổi còn trẻ.

PGS.TS Nguyễn Bách, chuyên gia Nội Thận, Bệnh viện Thống Nhất, phân tích trường hợp của Q có liên quan đến lối sống thiếu khoa học như: Thường xuyên ăn mì tôm, uống trà sữa và thức khuya. Những thói quen sinh hoạt này đang tác động tiêu cực đến chức năng thận.





Giám đốc Bệnh viện Thống Nhất, PGS.TS.BS Lê Đình Thanh nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tầm soát bệnh sớm. Ảnh: Nguyệt Minh

70% người trẻ bị suy thận vì viêm cầu thận

Khác biệt với người lớn (thường mắc suy thận do tiểu đường và tăng huyết áp), nguyên nhân chính gây bệnh ở người trẻ lại là viêm cầu thận, chiếm tới 70% (theo một khảo sát tại bệnh viện Thống Nhất).

PGS Bách cho biết, viêm cầu thận có thể xuất phát từ môi trường, nhiễm trùng, thậm chí là nhiễm trùng đường hô hấp trên đơn giản như viêm họng. Sự chậm trễ trong điều trị khiến chi phí y tế và sức khỏe bệnh nhân bị ảnh hưởng rất nhiều.

Theo PGS Bách, bệnh nhân được chẩn đoán ở giai đoạn 1, chi phí điều trị chỉ khoảng 1 triệu đồng mỗi tháng. Tuy nhiên, nếu để bệnh tiến triển đến giai đoạn cuối và phải lọc máu, chi phí tăng lên tới 9 triệu đồng mỗi tháng.

Một bệnh nhân bị suy thận, phải gắn ống thông (Catheter) gần cổ. Ảnh: Nguyệt Minh

Sự chậm trễ còn dẫn đến các biến chứng nguy hiểm. TS.BS Nguyễn Duy Tân, chuyên gia Ngoại Tim mạch Lồng ngực, cảnh báo ống thông (Catheter) dùng để lọc máu muộn sau 3−5 năm dễ dẫn đến hẹp hoặc tắc tĩnh mạch trung tâm, gây phù toàn thân và có nguy cơ đe dọa tính mạng.

PGS Bách khuyến nghị: "Chỉ cần chi khoảng 35.000 đồng cho xét nghiệm nước tiểu mỗi năm, mọi người, đặc biệt là người trẻ, có thể phát hiện những bất thường sớm nhất".



Một bệnh nhân đã điều trị chạy thận. Ảnh: Nguyệt Minh





Khi được chẩn đoán mắc bệnh thận, nhiều bệnh nhân có xu hướng rơi vào tâm lý bi quan, thậm chí là tuyệt vọng. Tuy nhiên, PGS.TS Nguyễn Bách, chuyên gia Nội Thận tại Bệnh viện Thống Nhất, khuyên rằng người bệnh không nên quá tiêu cực, vì y học hiện đại đã mang đến ba giải pháp rất hiệu quả.



Thứ nhất là Chạy thận nhân tạo (lọc máu), phương pháp phổ biến và quan trọng nhất để kéo dài sự sống. Mặc dù có những biến chứng về mạch máu, nhưng nếu bệnh nhân được chủ động tạo cầu nối động tĩnh mạch (AVF) sớm thay vì chờ đến lúc phải đặt Catheter cấp cứu, việc lọc máu sẽ diễn ra nhẹ nhàng hơn rất nhiều.



Thứ hai là Lọc màng bụng (lọc máu tại nhà), một giải pháp tiên tiến giúp người bệnh có thể thực hiện tại nhà, tăng tính linh hoạt và giảm thời gian đến bệnh viện. PGS Bách cho biết, tỷ lệ bệnh nhân lọc màng bụng tại các nước tiên tiến có thể lên tới 80%, cho thấy tính ưu việt của phương pháp này.



Giải pháp tối ưu thứ ba là Ghép thận đón đầu, một chiến lược hiện đại được áp dụng trên thế giới. Với phương pháp này, người bệnh có thể thực hiện ghép thận ngay ở giai đoạn 4, 5 mà không cần phải trải qua thời gian khổ sở gắn liền với máy móc.



PGS Bách nhấn mạnh rằng, mục tiêu của ngành y tế không phải là sống chung với bệnh suy thận, mà là sống chung với bệnh lý thận – có nghĩa là kiểm soát và duy trì chất lượng cuộc sống tốt nhất với các phương pháp điều trị tiên tiến.