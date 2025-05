Giá USD hôm nay 23/5 trên thế giới

Trên thế giới, chỉ số USD Index - thước đo sức mạnh của USD so với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) đã giảm 0,18% về ngưỡng 99,67.

Dự luật thuế và chi tiêu của chính quyền Tổng thống Donald Trump đã vượt qua một 'rào cản' thủ tục quan trọng tại Hạ viện vào hôm 22/5 (theo giờ địa phương), khi được ủy ban giám sát đã thông qua và thiết lập một cuộc bỏ phiếu toàn thể.

Việc Hạ viện thông qua sẽ mở đường cho nhiều tuần tranh luận tại Thượng viện do đảng Cộng hòa kiểm soát.

Tuy nhiên, dự luật thông qua đã gây áp lực lên đồng USD, với Văn phòng Ngân sách Quốc hội phi đảng phái ước tính dự luật sẽ làm tăng thêm 3,8 nghìn tỷ USD vào khoản nợ 36,2 nghìn tỷ USD của Mỹ trong thập kỷ tới.

Trong khi tuần trước, Moody’s đã hạ xếp hạng tín dụng của Mỹ từ mức cao nhất AAA (HM:AAA), viện dẫn việc các chính phủ kế tiếp không giải quyết được vấn đề nợ quốc gia ngày càng tăng của đất nước.

Diễn biến chỉ số DXY. Nguồn: investing.com.

"Lo ngại của thị trường về tác động thâm hụt của dự luật đã gia tăng trong tuần này, và kích hoạt một đợt bán tháo đồng loạt cổ phiếu và trái phiếu Mỹ hôm qua. Đồng USD đang giảm trên diện rộng do hệ quả này", các nhà phân tích tại ING cho biết.

Một phiên đấu giá trái phiếu 20 năm ảm đạm đã củng cố thêm những lo ngại này, gây áp lực không chỉ lên đồng USD mà còn cả Phố Wall.

Giới phân tích cho rằng, những sự kiện thị trường gần đây đã làm nổi bật tính dễ bị tổn thương của đồng đô la Mỹ trước các vấn đề niềm tin mới, đặc biệt liên quan đến tài sản Mỹ. Áp lực lên chứng khoán Kho bạc đã đặc biệt rõ rệt và có thể dẫn đến việc đánh giá lại chính sách tại Washington.

Khi thị trường nhìn về phía trước, những dấu hiệu ban đầu cho thấy đồng đô la có thể tìm thấy sự hỗ trợ tạm thời hoặc thậm chí phục hồi.

Tuy nhiên, các nhà giao dịch vẫn thận trọng, với ING lưu ý xu hướng bán ra khi Chỉ số Đô la Mỹ (DXY) mạnh lên trên mức 100,0. Chương trình nghị sự kinh tế hôm nay bao gồm việc công bố Chỉ số PMI của S&P Global, điều này có thể tạo thêm áp lực lên đồng đô la nếu chúng cho thấy sự co lại dưới ngưỡng 50,0, một mức đã được duy trì từ đầu năm 2023.

Chuyên gia phân tích thị trường tài chính Fiona Cincotta chia sẻ trên Forex.com cho hay: "Giá trị đô la Mỹ đã giảm so với các đồng tiền chính của mình do lo ngại về sức khỏe tài chính của chính phủ Hoa Kỳ. Trọng tâm là dự luật cắt giảm thuế toàn diện của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump, dự kiến ​​sẽ được bỏ phiếu trong tuần này. Điều này xảy ra sau khi Moody's cắt giảm triển vọng xếp hạng của Hoa Kỳ do khoản nợ 36 nghìn tỷ đô la.

Cho đến tuần này, lịch kinh tế Hoa Kỳ khá yên ắng với sự tập trung vào các diễn giả của Cục Dự trữ Liên bang (Fed). Các quan chức Fed đã bày tỏ lo ngại về tâm lý kinh tế và kinh doanh sau các chính sách thương mại của ông Donald Trump".

Giá USD hôm nay 23/5 trong nước: Tỷ giá trung tâm bật tăng

Tỷ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước công bố đang đứng ở mức 24.960 VND/USD, tăng 5 VND/USD so với phiên liền trước.

Theo biên độ +/-5% tỷ giá trần và sàn mà các ngân hàng thương mại được phép giao dịch từ 23.712 - 26.208 VND/USD.

Tỷ giá trung tâm công bố ngày 23/5. Nguồn: sbv.

Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước giảm 8 đồng chiều mua và bán so với cập nhật hôm qua, hiện ở mức: 23.758- 26.152 VND/USD.

Ngân hàng thương mại như Vietcombank đang niêm yết giá USD ở 25.760 - 26.150 VND/USD, đi ngang so với cập nhật đầu giờ sáng qua.

Hay tại VietinBank ghi nhận chiều mua vào - bán ra USD đang ở mức 25.795 - 26.155, tăng 5 đồng chiều mua và cả chiều bán so với sáng qua.

Bên cạnh đó, "ông lớn" Agribank hiện mua vào 25.780 - 26.130 VND/USD, tăng 10 đồng cả hai chiều mua và bán so với cập nhật trước đó.

Khảo sát thêm tại ngân hàng thương mại cổ phần tư nhân giá USD ghi nhận biến động trái chiều.

Cụ thể, Techcombank niêm yết giá USD mua/bán lần lượt ở mức 25.709 - 26.208 VND/USD (tăng 7 đồng chiều mua và tăng 6 đồng ở chiều bán so với cuối tuần trước).

Tương tự, tại ACB, nhà băng này niêm yết giá USD mua/bán lần lượt là 25.770 - 26.150 VND/USD, tăng 10 đồng so với cập nhật sáng qua.

SHB hiện mua vào USD ở mức 25.660 và bán ra ở mức 26.200 VND/USD, tăng 10 đồng ở chiều mua và đi ngang ở chiều bán so với cùng thời điểm ngày hôm qua.

Hiện các điểm thu đổi ngoại tệ trên thị trường tự do niêm yết giá mỗi USD ở mức 26.280 đồng (mua vào) và 26.380 đồng (bán ra), giảm 40 đồng chiều mua và giảm 50 đồng chiều bán so với cập nhật đầu giờ sáng qua.

Trong phiên giao dịch ngày 22/5, Ngân hàng Nhà nước tiếp tục can thiệp vào thị trường mở. Trên kênh mua kỳ hạn, NHNN chào thầu 2.308,87 tỷ đồng với kỳ hạn 7 ngày; 4.435,16 tỷ đồng ở kỳ hạn 14 ngày; 156,92 tỷ đồng với kỳ hạn 35 ngày. Tất cả cùng mức lãi suất 4%. Kết quả, toàn bộ 6.900,95 tỷ đồng được trúng thầu.